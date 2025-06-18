Схуднення на 31 кіло, кохання з Tinder та невміння пити: цікаве з життя Фіми Константиновського

33-річний Єфим Константиновський - телеведучий, комік і актор. У портфоліо Фіми, як ведучого, чимало проєктів. Зокрема "Кохання на виживання", "Поле", "ООН", "Спілки і "Ставки". До того ж Константивський підкорював фанів своїм гумором у "Лізі сміху" і як учасник команди КВК "Дніпро".

У червні телеведучий одружився вдруге, обраницею Фіми стала Ліза Нечипоренко.

З нагоди приємних змін у житті Константиновського ТаблоID розповість цікаві факти з його біографії. Про наслідування батька, схуднення на 31 кг, "роботу" в АТБ та інше - далі в матеріалі.

Стежкою тата

Єфим Константиновський народився у забезпеченій єврейській родині. Тато телеведучого - гуморист, а мати - співачка. Батько став для Фіми справжнім прикладом для наслідування з дитинства, адже також виступав у КВК і має гарне почуття гумору.

"Малим завжди дивився КВК. І саме батько був справжнім прикладом для мене. Тож я намагався жартувати так, щоб він розсміявся. Не памʼятаю момент, як це сталося вперше. Та коли почало вдаватися, дуже радів. Хоч це й було складно", - ділився Константиновський.

Фіма Константиновський зі своїми батьками Фото з Instagram

Фіма зізнавався, що його татові властивий "максимальний цинізм" і "трохи американське почуття гумору". І якщо порівнювати гумористичні вміння телеведучого і його батька, то останній "жартує краще".

Схуднення на 31 кг

Телеведучий має свій досвід боротьби із зайвими кілограмами. Єфим зізнавався, що з дитинства "був нехуденький", утім близькі постійно заспокоювали його, що "все піде в зріст". Проте вже у 19 років вага Фіми Константиновського перевищила 100 кг. Вирішення схуднути прийшло тоді, коли телеведучий "не вліз" у нову сорочку.

"Якось купив сорочку та приміряв удома. А тато подивився і сказав: "Маленький розмір". Це була правда, бо ґудзики трошечки не витримували (усміхається). Тато сказав повернути її. Але я відмовився: "Ні, вона мені подобається, я залишу. І схудну". На що він відповів: "Та не вдасться", - пригадував гуморист.

Комік виклав це фото в свій Instagram з хештегами "жиртрест", "кабан" і "мамо, треба було рота зашивати". Фото з Instagram Фіми

Тоді Єфим з батьком побилися об заклад, що він все ж схудне. А от метод для цього обрав такий, що нікому й не порадиш. Без фізичних навантажень і правильного харчування, хлопець вивів власну формулу - 3 дні голодування і 3 дні харчування маленькими порціями.

"Оскільки я азартний, в мене б не вистачило терпіння худнути на три кілограми в місяць. Потрібно було одразу бачити результат, щоб не втратити мотивацію і запал, з яким почав", - пояснював Єфим.

На такій собі дієті Фіма зміг схуднути на 31 кг за 4 місяці, але категорично не рекомендує нікому цей спосіб.

Учасник "Х-фактор"

Вочевидь, Єфим все ж взяв по таланту від своїх батьків, бо окрім татового почуття гумору, телеведучий ще й добре співає, як і його мама.

Свій співочий дар Фіма Константиновський ходив демонструвати на "Х-факторі", причому двічі. У той період хлопець замислювався над музичною кар'єрою, і талант-шоу було чудовою нагодою почати.

На "Х-факторі" Єфим став топ-50, але врешті передумав і обрав іншу стежку.

"До того ж, ми з батьками порахували і зрозуміли, що карʼєра співака - це дорого. Потрібні кліпи, продюсери, пісні, концерти... А коли ти гуморист і ведучий - це безкоштовно. Просто купуєш собі піджак для виступу й заробляєш гроші", - розказував комік.

Не вміє пити

Єфим має складні стосунки з алкоголем і вживає його в обмеженій кількості. Константиновський каже, що може випити лише з близькими людьми.

"Я не стаю агресивним, просто не вмію пити і якщо пʼю, то напиваюсь. Я можу заснути, загубитися", - зізнавався телеведучий.

Фіма наголошує, що "треш" відбувається не зі своїми людьми, утім якщо поряд хтось, хто може його проконтролювати, то все закінчується добре.

До речі, людина, з якою "найбільша імовірність напитися" - це батько гумориста.

Фіма не вміє пити Фото з Instagram

Перший шлюб

Історія кохання відомого гумориста Фіми Константиновського та його колишньої дружини Влади розпочалася ще під час їхньої участі в КВК. Обоє виступали в одній команді, і спершу їх пов’язувала лише дружба. Згодом стосунки переросли у романтичні - пара закохалася, одружилася і разом пережила пандемію. Та попри сильний зв’язок і спільні випробування, їхній шлюб не витримав тиску складних обставин.

Про те, що Єфим розійшовся з Владою, він розказав за півтора року після цього. При цьому колишнє подружжя зберегло добрі стосунки й підтримувало одне одного навіть під час повномасштабної війни.

На розлучення вплинули глобальні події Фото з Instagram Фіми

Коментуючи розрив, Константиновський зазначив, що на стосунки вплинули глобальні стреси, як от пандемія.

"У моєму житті все змінилося. Крім того, що гинуть люди, руйнуються міста, ти ще й у побуті нічим не можеш керувати. У мене було багато днів, коли я прокидався і не знав, навіщо. Це складний стан. Напевно, у багатьох парах трапляється щось подібне", - ділився шоумен.

Переплутали з працівником АТБ

Фіма Константиновський від початку великої війни займається волонтерством. Якось телеведучий їхав допомагати розбирати завали в Київській області і домовився зустрітися з командою о шостій ранку біля АТБ. На місце зустрічі Константиновський приїхав на таксі.

"У якийсь момент водій раптом запитує: "А як у вас зі світлом?". Я здивовано перепитав, де саме. А він відповідає: "Ну, ви ж працюєте в АТБ". Це мене сильно розсмішило. Я навіть задумався: "Блін, ну я ж працював на телебаченні. Все ж було добре. І тут таке твердження, що працюю в супермаркеті", - ділився Єфим.

А може Фіма людина багатьох професій? Фото з Instagram

Від Tinder(а) до шлюбу

Через невеликий проміжок часу після розлучення Фіма закрутив новий роман. З коханою Лізою телеведучий познайомився в додатку для знайомств Tinder. Константиновський зізнавався, що дівчина підкорила його з першого погляду, а також сама організувала їхнє перше побачення.

"Зустрілися з Лізою в її машині. Вона приїхала за мною і повезла у звичайний парк на Парковій (вулиця в Києві – ред.). Побачення провели за її планом, хоча я міг стати жертвою (усміхається). Адже щось могло піти не так: сів у машину до незнайомки, яка повезла мене в парк, де немає людей. Як вам таке?", - пригадував комік.

Пара закохалася з першого погляду Фото з Instagram Єфима

До речі, Ліза взагалі не знала, чим Єфим займається, і це також дуже сподобалося йому, адже вона прийшла не тому, що "десь бачила, а тому що він сподобався".

"Але ми так круто спілкувалися, що я одразу зрозумів: це абсолютно моя людина. Прийшла в звичайних джинсах і кросівках, що мені теж дуже імпонувало", - розказав він.

Перше побачення було настільки вдалим, що вже за місяць пара почала жити разом і познайомилася з батьками одне одного.

У червні закохані відгуляли пишне весілля просто неба.

Було багато квітів Фото Insta-сторіс Лізи

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