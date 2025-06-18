Схуднення на 31 кіло, кохання з Tinder та невміння пити: цікаве з життя Фіми Константиновського
33-річний Єфим Константиновський - телеведучий, комік і актор. У портфоліо Фіми, як ведучого, чимало проєктів. Зокрема "Кохання на виживання", "Поле", "ООН", "Спілки і "Ставки". До того ж Константивський підкорював фанів своїм гумором у "Лізі сміху" і як учасник команди КВК "Дніпро".
У червні телеведучий одружився вдруге, обраницею Фіми стала Ліза Нечипоренко.
З нагоди приємних змін у житті Константиновського ТаблоID розповість цікаві факти з його біографії. Про наслідування батька, схуднення на 31 кг, "роботу" в АТБ та інше - далі в матеріалі.
Стежкою тата
Єфим Константиновський народився у забезпеченій єврейській родині. Тато телеведучого - гуморист, а мати - співачка. Батько став для Фіми справжнім прикладом для наслідування з дитинства, адже також виступав у КВК і має гарне почуття гумору.
"Малим завжди дивився КВК. І саме батько був справжнім прикладом для мене. Тож я намагався жартувати так, щоб він розсміявся. Не памʼятаю момент, як це сталося вперше. Та коли почало вдаватися, дуже радів. Хоч це й було складно", - ділився Константиновський.
Фіма зізнавався, що його татові властивий "максимальний цинізм" і "трохи американське почуття гумору". І якщо порівнювати гумористичні вміння телеведучого і його батька, то останній "жартує краще".
Схуднення на 31 кг
Телеведучий має свій досвід боротьби із зайвими кілограмами. Єфим зізнавався, що з дитинства "був нехуденький", утім близькі постійно заспокоювали його, що "все піде в зріст". Проте вже у 19 років вага Фіми Константиновського перевищила 100 кг. Вирішення схуднути прийшло тоді, коли телеведучий "не вліз" у нову сорочку.
"Якось купив сорочку та приміряв удома. А тато подивився і сказав: "Маленький розмір". Це була правда, бо ґудзики трошечки не витримували (усміхається). Тато сказав повернути її. Але я відмовився: "Ні, вона мені подобається, я залишу. І схудну". На що він відповів: "Та не вдасться", - пригадував гуморист.
Тоді Єфим з батьком побилися об заклад, що він все ж схудне. А от метод для цього обрав такий, що нікому й не порадиш. Без фізичних навантажень і правильного харчування, хлопець вивів власну формулу - 3 дні голодування і 3 дні харчування маленькими порціями.
"Оскільки я азартний, в мене б не вистачило терпіння худнути на три кілограми в місяць. Потрібно було одразу бачити результат, щоб не втратити мотивацію і запал, з яким почав", - пояснював Єфим.
На такій собі дієті Фіма зміг схуднути на 31 кг за 4 місяці, але категорично не рекомендує нікому цей спосіб.
Учасник "Х-фактор"
Вочевидь, Єфим все ж взяв по таланту від своїх батьків, бо окрім татового почуття гумору, телеведучий ще й добре співає, як і його мама.
Свій співочий дар Фіма Константиновський ходив демонструвати на "Х-факторі", причому двічі. У той період хлопець замислювався над музичною кар'єрою, і талант-шоу було чудовою нагодою почати.
На "Х-факторі" Єфим став топ-50, але врешті передумав і обрав іншу стежку.
"До того ж, ми з батьками порахували і зрозуміли, що карʼєра співака - це дорого. Потрібні кліпи, продюсери, пісні, концерти... А коли ти гуморист і ведучий - це безкоштовно. Просто купуєш собі піджак для виступу й заробляєш гроші", - розказував комік.
Не вміє пити
Єфим має складні стосунки з алкоголем і вживає його в обмеженій кількості. Константиновський каже, що може випити лише з близькими людьми.
"Я не стаю агресивним, просто не вмію пити і якщо пʼю, то напиваюсь. Я можу заснути, загубитися", - зізнавався телеведучий.
Фіма наголошує, що "треш" відбувається не зі своїми людьми, утім якщо поряд хтось, хто може його проконтролювати, то все закінчується добре.
До речі, людина, з якою "найбільша імовірність напитися" - це батько гумориста.
Перший шлюб
Історія кохання відомого гумориста Фіми Константиновського та його колишньої дружини Влади розпочалася ще під час їхньої участі в КВК. Обоє виступали в одній команді, і спершу їх пов’язувала лише дружба. Згодом стосунки переросли у романтичні - пара закохалася, одружилася і разом пережила пандемію. Та попри сильний зв’язок і спільні випробування, їхній шлюб не витримав тиску складних обставин.
Про те, що Єфим розійшовся з Владою, він розказав за півтора року після цього. При цьому колишнє подружжя зберегло добрі стосунки й підтримувало одне одного навіть під час повномасштабної війни.
Коментуючи розрив, Константиновський зазначив, що на стосунки вплинули глобальні стреси, як от пандемія.
"У моєму житті все змінилося. Крім того, що гинуть люди, руйнуються міста, ти ще й у побуті нічим не можеш керувати. У мене було багато днів, коли я прокидався і не знав, навіщо. Це складний стан. Напевно, у багатьох парах трапляється щось подібне", - ділився шоумен.
Переплутали з працівником АТБ
Фіма Константиновський від початку великої війни займається волонтерством. Якось телеведучий їхав допомагати розбирати завали в Київській області і домовився зустрітися з командою о шостій ранку біля АТБ. На місце зустрічі Константиновський приїхав на таксі.
"У якийсь момент водій раптом запитує: "А як у вас зі світлом?". Я здивовано перепитав, де саме. А він відповідає: "Ну, ви ж працюєте в АТБ". Це мене сильно розсмішило. Я навіть задумався: "Блін, ну я ж працював на телебаченні. Все ж було добре. І тут таке твердження, що працюю в супермаркеті", - ділився Єфим.
Від Tinder(а) до шлюбу
Через невеликий проміжок часу після розлучення Фіма закрутив новий роман. З коханою Лізою телеведучий познайомився в додатку для знайомств Tinder. Константиновський зізнавався, що дівчина підкорила його з першого погляду, а також сама організувала їхнє перше побачення.
"Зустрілися з Лізою в її машині. Вона приїхала за мною і повезла у звичайний парк на Парковій (вулиця в Києві – ред.). Побачення провели за її планом, хоча я міг стати жертвою (усміхається). Адже щось могло піти не так: сів у машину до незнайомки, яка повезла мене в парк, де немає людей. Як вам таке?", - пригадував комік.
До речі, Ліза взагалі не знала, чим Єфим займається, і це також дуже сподобалося йому, адже вона прийшла не тому, що "десь бачила, а тому що він сподобався".
"Але ми так круто спілкувалися, що я одразу зрозумів: це абсолютно моя людина. Прийшла в звичайних джинсах і кросівках, що мені теж дуже імпонувало", - розказав він.
Перше побачення було настільки вдалим, що вже за місяць пара почала жити разом і познайомилася з батьками одне одного.
У червні закохані відгуляли пишне весілля просто неба.
Нагадаємо, ТаблоID розказував цікаве про іншого шоумена, Даніеля Салема. Про дитинство в Лівані, хірургію, розлучення через ревнощі та інші факти про зірку, життя якої тягне на книгу.
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