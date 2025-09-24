"Не гнатися за трендами": донька Зіброва про схуднення на 20 кіло, витрати на красу та процедури, про які шкодує

Єдина донька Павла та Марини Зібрових, 28-річна Діана запевняє, що ніколи не комплексувала через зовнішність і приймала себе у будь-якій вазі та вигляді.

За минуле літо дівчина схудла на 20 кілограмів і змінила свій підхід до харчування та навантаження.

Про секрети краси, догляд за обличчям і тілом та витрати на це Діана розповіла в б'юті-інтерв'ю ТаблоID.

Як зізналася донька Зіброва, вона - справжня фанатка корейської косметики і гаджетів.

"За останні роки моїм абсолютним відкриттям стала корейська косметика та б’юті-гаджети. Мене вразила їхня ефективність: багатошаровий догляд, ніжні текстури, активні формули — усе це реально працює. Зараз моя полиця — це міні K-beauty бутик", - зазначила Діана.

"Гаджети — окрема любов: LED-маски для домашньої фототерапії (вони працюють на клітинному рівні й дають ефект сяйва та рівного тону), мікрострумові девайси для легкої стимуляції м’язів обличчя та профілактики набряків Medicube (як і прекрасні сироватки з екзосомами та спікулами), гаджети для холодного/теплого масажу та очищення. Їхній плюс — вони дозволяють підтримувати молодість шкіри, не перевантажуючи її й не втрачаючи часу на зайві візити до косметолога", - розповіла дівчина.

Діана - татова доця і дуже на нього схожа Фото з Instagram

Також Діана користується автозасмагою від Bodyyologist, яка не має запаху та не забиває пори.

"Моє табу — експерименти з неперевіреними процедурами або "суперзасобами з ТікТоку" з сумнівною репутацією чи складом. Я завжди за усвідомлений догляд: краще інвестувати в якість, ніж шкодувати про наслідки, тож догляд підбираю з косметологом, дивлячись на запит шкіри. Також ніколи не засинаю з макіяжем — це правило №1", - наголосила Зіброва.

Найдешевший засіб у догляді Діани - це міцелярна вода для зняття макіяжу. А найдорожчий — сироватка для росту вій та брів.

На питання, чи є в її досвіді процедури, про які вона шкодує, Зіброва сказала:

"Так, механічні чистки. Для мого типу шкіри вони не дали ефекту й були зайвим подразненням. Тепер обираю делікатні методики — ультразвук, HydraFacial".

Нещодавно Діана була гостею на святкуванні 20-річчя ТаблоID Фото Олександр Ратушняк

У майбутньому Зіброва сподівається обійтися без оперативного втручання, адже вірить у прогрес косметології.

"Впевнена, в майбутньому буде ще багато винаходів, за допомогою яких можливо підтримати красу та молодість можна буде без скальпелю", - каже Діана.

До того ж, за її словами, проблем зі сприйняттям себе в неї ніколи не було.

"Я завжди любила себе й приймала — у будь-якій вазі, вигляді та на будь-якому етапі етапі свого життя", - впевнено заявила дочка Зіброва.

До косметолога 28-річна Діана ходить приблизно раз на 2–3 місяці. "У мене молода, не проблемна шкіра, тому це швидше профілактика й підтримка — HydraFacial, біоревіталізація, кисневі та відновлювальні процедури. Массаж тіла відновлювальний, лікувальний обовʼязково раз на тиждень", - ділиться вона

Зараз основи її краси прості: 2–3 літри води на день, якісний сон (наскільки це можливо в умовах теперішніх реалій), очищення-зволоження та SPF щодня.

На домашній догляд для обличчя та тіла Діана витрачає близько 200-300$ на два-три місяці.

"У періоди, коли роблю курс процедур з біоревіталізаціі відновлення шкіри обличчя, мезотерапія для волосся, ендосфера для тіла, то авжеж ця сума може доходити й до 1000$ і більше", - уточнила вона.

Діана з батьками - мамою Мариною і татом Павлом

Що ж до фігури, то за останні кілька місяців Діана дуже пострункішала.

"Я була в різних формах і завжди любила себе. Головне - це здоров'я та ваше самопочуття. За це літо схудла на 20 кг: спочатку через стрес, а потім — усвідомлено, завдяки харчуванню й руху. Зараз моя формула: тарілка з великою кількістю зелені + білки + здорові жири (вуглеводів їм небагато); відрізняти голод від спраги; плавання, швидка ходьба; масаж сухою щіткою, контрастний душ, ендосфера/стратосфера; щоденне зволоження тіла. Тепер результат тримаю й додаю тренування з пілатесу для тонусу", - розповіла Зіброва.

Ще торік Діана була помітно пишнішою, утім це аж ніяк не впливало на її любов до себе

На прохання назвати свої лайфхаки та експрес-методи у догляді, Діана сказала:

"Гідрогелеві патчі "на бігу" під великі окуляри для висвітлення темних кіл після недоспаних ночей, маски від Biodance перед важливою подією і шкіра сяє з середини. І авжеж чисте волосся, яке зробить будь який вигляд більш охайним та доглянутим".

Наостанок Зіброва дала пораду своїм одноліткам:

"Любити себе й підходити до краси усвідомлено. Не гнатися за трендами, а слухати власну шкіру та тіло. Краса — це не про стандарти, а про доглянутість, здоров’я й внутрішню гармонію".

Нагадаємо, Діана працює піар-менеджеркою свого батька, але на початку року Зіброва хвалився, що дочка опановує нову професію. Крім того, співак розповідав, яку рису дочки любить найбільше та до якої економії її привчив.