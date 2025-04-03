15-річна зірка "Юнацтва" Оуен Купер розповів про "божевільне" повернення до школи після ролі підозрюваного у вбивстві

15-річний англійський актор Оуен Купер, який здобув популярність завдяки головній ролі у серіалі "Юнацтво" від Netflix, поділився своїми враженнями від повернення до звичайного шкільного життя після роботи на знімальному майданчику.

У новому інтерв’ю The New York Times хлопець зізнався, що його перші дні в навчальному закладі були "дещо божевільними".

Ще у 13 років Купер отримав роль Джеймі Міллера — школяра, якого звинувачують у жорстокому вбивстві однокласниці. Його вражаюча акторська гра настільки зачепила глядачів, що згодом він отримав роль молодого Хіткліфа в екранізації "Грозового перевалу", де знімається Марго Роббі, а також з'явиться в новому проєкті Еймі Лу Вуд "Кіноклуб".

Юний кіноактор зізнався, що отримав чимало уваги після повернення до школи Фото @ShotBy.Stefan.

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Повернення до навчання після такої ролі стало справжнім викликом для юного актора. У перший день його оточили молодші учні, які постійно звертали на нього увагу. На другий день ситуація трохи заспокоїлася, але все одно без курйозів не обійшлося. За його словами, діти постійно кричали його ім'я та тікали.

Оуен також поділився своєю комунікацією з іншими акторами на майданчику: "Мені спочатку не дуже сподобався сценарій, але Стівен, Філ (автор і режисер) та всі актори змусили мене відчути себе в безпечному місці. Перед кожною зйомкою я просто думав: "Я ніколи, ніколи не зможу зробити це знову, тож я просто викладусь на повну""

Популярність серіалу "Юнацтво" стрімко зростає — за три тижні після виходу він увійшов у глобальний ТОП-10 Netflix, зібравши 96,7 мільйона переглядів. Лише за останній тиждень його подивилися ще 30,4 мільйона разів.

Оуен Купер також став претендентом на престижну нагороду "Еммі" в категорії "Найкращий актор другого плану".

Завдяки такому успіху проєкт потрапив у список найпопулярніших англомовних серіалів Netflix усіх часів, витіснивши "Бріджертонів" і посунувши "Дивні дива". Фото Instagram

Щодо можливого продовження серіалу, творець шоу Стівен Грем натякнув, що це можливо, якщо проєкт і далі показуватиме високі результати. Однак режисер Філіп Барантіні вважає, що серіал варто залишити завершеним, оскільки він вже викликав потужну суспільну дискусію.

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Нагадаємо, на Netflix часто можна побачити українського актора Олександра Рудинського, який стає все більш популярним за кордоном. А ще зараз в мережі активно обговорюють інше шоу від студії — "Гепард". Головну роль виконує Дева Кассель.