Модний вікенд: Клочкова, Камінська та Неня сходили до Арсеналу на UFW

Понеділок, 3 лютого 2020, 13:36

1 та 2-го лютого у Мистецькому арсеналі відбулися модні покази в рамках Ukrainian Fashion Week, що триватиме до 5-го лютого включно.

За два вихідні свої колекції сезону осінь-зима 20/21 показали Олена Буреніна, Ельвіра Гасанова, Артем Клімчук, Lake Studio, Земскова і Ворожбит, Ксенія Шнайдер та інші дизайнери.

Серед гостей у коридорах Арсеналу були помічені співачка Слава Камінська, олімпійська чемпіонка Яна Клочкова, світська діва Світлана Вольнова, шоумен Андрій Джеджула, власниця столичного готелю і дружина депутата Єлизавета Юрушева, видавчиня Поліна Неня та багато інших.

 
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Фото Артема Жавроцького

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