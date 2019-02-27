KAZKA відмовилася їхати на цьогорічне Євробачення

Гурт KAZKA заявив, що не представлятиме Україну на цьогорічному Євробаченні.

Колектив відмовився від такої пропозиції Національної суспільної телерадіокомпанії (НСТУ), про що зробив заяву у Instagram

До слова, ще до оголошення KAZKA про своє рішення членкиня правління НСТУ Олександра Кольцова назвала ситуацію навколо цьогорічного Нацвідбору "кризою" і припустила, що від України може взагалі не поїхати ніхто.

Про це вона сказала в ефірі "Громадського".

"...Мені здається, зараз, в цій ситуації — це криза, на яку немає однозначної відповіді, правильної, тому що суспільство розділене", — зазначила Кольцова.

На запитання ж, що представником України може бути KAZKA, а може бути ніхто, Кольцова відповіла: "Це може бути ніхто".

Дивіться ВІДЕО, як KAZKA могла би виступити на Євробаченні (але ні).

Нагадаємо, у фіналі Нацвідбору Maruv і Freedom Jazz отримали однакову кількість балів, по 11, але голоси глядачів були вирішальними, тому перемогла Maruv. KAZKA ж отримала три бали від журі і п'ять - від глядачів.

Як відомо, наступного ж дня Maruv, навколо чиїх запланованих концертів у Росії в Інтернеті стали точитися запеклі баталії, заявила, що її намагаються змусити відмовитися від участі в Євробаченні. Договір із НСТУ артистка зрештою так і не підписала. Freedom Jazz їхати на конкурс замість неї також відмовилися.

Фото з Instagram, відео з YouTube