KAZKA відмовилася їхати на цьогорічне Євробачення
Гурт KAZKA заявив, що не представлятиме Україну на цьогорічному Євробаченні.
Колектив відмовився від такої пропозиції Національної суспільної телерадіокомпанії (НСТУ), про що зробив заяву у Instagram
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Ми хочемо i мали б за честь представляти Україну на Євробаченні. Ми вклали в це бажання багато сил, енергії, часу. Ми за цим йшли на Нацвiдбiр. Але нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Наша місія — об'єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат. Тому на пропозицію НСТУ у нас є чітка відповідь: ми не поїдемо в 2019 році на Євробачення. У той же час ми не відмовляємося від своєї головної мети — нести українську культуру світові. Ми готові представити Україну на конкурсi в наступному році, якщо нас оберуть. А поки ми рухаємося далі і чекаємо всіх вас на наших концертах всiм свiтом.
До слова, ще до оголошення KAZKA про своє рішення членкиня правління НСТУ Олександра Кольцова назвала ситуацію навколо цьогорічного Нацвідбору "кризою" і припустила, що від України може взагалі не поїхати ніхто.
Про це вона сказала в ефірі "Громадського".
"...Мені здається, зараз, в цій ситуації — це криза, на яку немає однозначної відповіді, правильної, тому що суспільство розділене", — зазначила Кольцова.
На запитання ж, що представником України може бути KAZKA, а може бути ніхто, Кольцова відповіла: "Це може бути ніхто".
Дивіться ВІДЕО, як KAZKA могла би виступити на Євробаченні (але ні).
Нагадаємо, у фіналі Нацвідбору Maruv отримала в сумі 11 балів, а Freedom Jazz - 10. KAZKA ж отримала три бали від журі і п'ять - від глядачів.
Як відомо, наступного ж дня Maruv, навколо чиїх запланованих концертів у Росії в Інтернеті стали точитися запеклі баталії, заявила, що її намагаються змусити відмовитися від участі в Євробаченні. Договір із НСТУ артистка зрештою так і не підписала. Freedom Jazz їхати на конкурс замість неї також відмовилися.
Фото з Instagram, відео з YouTube