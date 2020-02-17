Принц Гаррі та Меган без сина злітали до Америки. ФОТО

Британський принц Гаррі та Меган Маркл насолоджуються своїм новим, некоролівським життям у Канаді. Днями парочка удвох, без маленького сина Арчі злітала до США.

Їх сфотографували в аеропорті під час повернення, і це перші спільні фото Гаррі з Меган після "Мегзіта", пише The Daily Mail.

Принц Гаррі та Меган Маркл відвідали Сполучені Штати

Цікаво, що подружжя, яке більше не має права зватися Їхніми Королівськими Високостями, особисто тягло свій багаж: Гаррі валізу, а Меган - велику сумку від Prada. До слова, коштує така 1790 доларів.

Як дізналося видання, принц Гаррі в Америці виступав на саміті банківського холдингу JP Morgan. Подейкують, гонорар принца-спікера склав 1 мільйон доларів. Також пара буцімто відвідала Стенфордський університет.

Нагадаємо, експерти прогнозують, що саме публічні виступи тепер стануть основним джерелом доходу Гаррі та Меган, які більше не отримуватимуть гроші з Суверенного трасту.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

За палацом не сумують: як принцу Гаррі, Меган та Арчі живеться у Канаді

"Меганмарклити": завдяки дружині принца Гаррі народилося нове дієслово

Прощавай, палац: Меган Маркл у зручному кежуелі гуляє на природі з сином та собаками