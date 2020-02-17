Принц Гаррі та Меган без сина злітали до Америки. ФОТО
Британський принц Гаррі та Меган Маркл насолоджуються своїм новим, некоролівським життям у Канаді. Днями парочка удвох, без маленького сина Арчі злітала до США.
Їх сфотографували в аеропорті під час повернення, і це перші спільні фото Гаррі з Меган після "Мегзіта", пише The Daily Mail.
Цікаво, що подружжя, яке більше не має права зватися Їхніми Королівськими Високостями, особисто тягло свій багаж: Гаррі валізу, а Меган - велику сумку від Prada. До слова, коштує така 1790 доларів.
Як дізналося видання, принц Гаррі в Америці виступав на саміті банківського холдингу JP Morgan. Подейкують, гонорар принца-спікера склав 1 мільйон доларів. Також пара буцімто відвідала Стенфордський університет.
Нагадаємо, експерти прогнозують, що саме публічні виступи тепер стануть основним джерелом доходу Гаррі та Меган, які більше не отримуватимуть гроші з Суверенного трасту.
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