Принц Гаррі за кілька місяців повернеться до Великої Британії - джерела

Британський принц Гаррі, його дружина Меган Маркл та син Арчі Гаррісон востаннє бачилися з королівською ріднею аж у березні 2020-го року, адже тепер мешкають у США. Та подейкують, через кілька місяців вони повернуться до Британії.

Зі слів інсайдерів, у Гаррі з Меган будуть для цього дуже вагомі причини. Про це пише People.

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У червні свій 100-ий день народження святкуватиме принц Філіп. І цю визначну подію, звісно ж, його онук не зможе пропустити.

До того ж, у червні має відбутися Trooping the Colour, парад за честь 95-річчя королеви Єлизавети. Як припускає видання, Арчі Гаррісон, якому на той момент буде вже два рочки, зможе з'явитися на балконі палацу, як це змалечку роблять його кузени Джордж і Луї та кузина Шарлотта.

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На липень же заплановане відкриття статуї принцеси Діани - дуже особлива подія для принців Вільяма та Гаррі, адже їхній покійній мамі виповнилося би 60.

Меган же доведеться ще раз навідатися до Британії восени, з не надто приємного приводу. Через карантин на жовтень 2021-го відклався суд герцогині з Associated Newspapers. Нагадаємо, дружина принца позивається до журналістів через особистий лист, опублікований із дозволу її батька Томаса.

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Як відомо, в принца Гаррі та Меган у Британії є де жити: за ними залишився Фрогмор-котедж, вартість ремонту якого пара відшкодувала платникам податків. У листопаді туди було заселилися вагітна принцеса Євгенія зі своїм чоловіком Джеком. Але вже через кілька тижнів вони "загадково" виїхали з будинку, повідомляє Express.

Нагадаємо, подейкували, Її Величність Єлизавета давала Гаррі рік на те, щоби схаменутися, викинути з голови "Мегзіт" та повернутися до виконання обов'язків принца. Адже його вчинок став справжнім "ножем у спину" для королівської сім'ї.

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