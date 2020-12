Їхнє перше Різдво в Америці: Гаррі, Меган та руденький Арчі на сімейній листівці

Меган Маркл і принц Гаррі випустили святкову сімейну листівку перед своїм першим американським Різдвом у Монтесіто, штат Каліфорнія.

Листівка є ілюстрацією фотографії, зробленої мамою Меган, Дорією Регланд, пише People.

У центрі зображення - 19-місячний син пари Арчі, який явно успадкував руде волосся тата Гаррі, та їхні два собаки Пула і Гай.

У мережі листівку показали в Twitter організації з захисту тварин, патроном якої є Меган у Великобританії.

We’re thrilled to receive wonderful Christmas wishes from our Patron, The Duchess of Sussex, who also made a personal donation, helping dogs, cats and our community. 💜 From all of us at Mayhew, thank you and Merry Christmas. 🎄🐶🐱

Find out more! 👉 https://t.co/5o2RHLveRM pic.twitter.com/uBV19F6Odt