Їхнє перше Різдво в Америці: Гаррі, Меган та руденький Арчі на сімейній листівці

Меган Маркл і принц Гаррі випустили святкову сімейну листівку перед своїм першим американським Різдвом у Монтесіто, штат Каліфорнія.

Листівка є ілюстрацією фотографії, зробленої мамою Меган, Дорією Регланд, пише People.

У центрі зображення - 19-місячний син пари Арчі, який явно успадкував руде волосся тата Гаррі, та їхні два собаки Пула і Гай.

У мережі листівку показали в Twitter організації з захисту тварин, патроном якої є Меган у Великобританії.

We’re thrilled to receive wonderful Christmas wishes from our Patron, The Duchess of Sussex, who also made a personal donation, helping dogs, cats and our community. 💜 From all of us at Mayhew, thank you and Merry Christmas. 🎄🐶🐱

Find out more! 👉 https://t.co/5o2RHLveRM pic.twitter.com/uBV19F6Odt — Mayhew 🐶🐱 (@themayhew) December 23, 2020

"Оригінальна фотографія сім'ї була зроблена матір'ю герцогині в їхньому будинку на початку цього місяця", - заявив представник герцога та герцогині Сассекських.

"Маленьку ялинку, включаючи саморобні прикраси та всі інші прикраси, вибрав Арчі, і дерево буде пересаджене після свят", - додав представник подружжя.

На листівці можна побачити задній двір Меган та Гаррі та особливий ігровий дім Арчі.

Нагадаємо, на минулорічній різдвяній листівці герцогів Сассекських їхній син Арчі так само був головним героїм.

Офіційне відокремлення Гаррі з Меган від королівської родини відбулося 8-го січня цього року. Спочатку вони переїхали до Канади, а нині мешкають в Америці.