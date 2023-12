Меган Маркл виграла суд проти ЗМІ, що опублікували її особистого листа

Герцогиня Сассекська Меган Маркл здобула перемогу в суді проти компанії Associated Newspapers, котрій належить таблоїд The Daily Mail.

Публікацію фрагментів листа дружини принца Гаррі до батька визнано порушенням її приватності.

Маркл отримає грошову компенсацію. Про це повідомляє People.

Розмір компенсації, яку відповідач муситиме виплатити Маркл, буде залежати від того, чи визнають герцогиню одноосібною власницею листа або ж співавторкою. Це суд вирішить у березні.

У своїй офіційній заяві Меган висловила подяку юристам, чоловікові та мамі за їхню підтримку, а судові - за те, що "Associated Newspapers та The Mail on Sunday (недільна газета The Daily Mail - ред.) було притягнуто до відповідальності".

"Ця тактика для них не нова, вони дійсно заходили надто далеко, не отримуючи за це наслідків", - зазначила вона.

"Для цих видань це є грою. Для мене та багатьох інших - це реальне життя, реальні стосунки та дуже реальний сум. Шкода, якої вони завдавали та продовжують завдавати, дуже глибока", - додала Маркл.

За словами речника The Mail on Sunday, видання "дуже здивоване" таким рішенням суду та обміркує можливість подання апеляції.

Нагадаємо, доччиного листа журналістам для друку передав батько герцогині Томас Маркл. У судовому процесі він виступав на боці відповідача.

