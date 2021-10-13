Принц Гаррі пропустить захід пам'яті принцеси Діани, організований братом - ЗМІ

Подейкують, британський принц Гаррі не приїде на батьківщину зі США, щоби взяти участь в урочистому заході, присвяченому його покійній матері, принцесі Діані. Подія, яку організовує принц Вільям, відбудеться вже в жовтні.

Як повідомляє US Magazine, на зібрання запрошені меценати, що фінансово долучилися до зведення пам'ятника леді Ді, її рідні та близькі друзі, зокрема співак Елтон Джон.

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"Принц Гаррі стосовно цього заходу спілкується з меценатами особисто", - зазначив інформатор видання.

Чи вирішив не їхати сам принц, чи його не запросив старший брат, поки не повідомляється. Вочевидь, не чекають там із розкритими обіймами й на його дружину Меган Маркл, яка востаннє була в Лондоні аж півтора року тому.

"Не певен, що Меган іще коли-небудь приїде до Британії. Вона (зараз) тут не популярна", - висловив свою думку королівський біограф Роберт Джонсон.

Сумнівається експерт і в тім, що герцог та герцогиня Сассекські візьмуть участь у святкуванні Платинового ювілею, 70-річчя правління Єлизавети ІІ наступного літа.

"Гаррі, я впевнений, вважає, що буде там. Але варто пригадати, що через кілька місяців вийде його книга… Буде дуже незручний момент... Головним має бути не те, щаслива Меган чи ні, і не те, чи виглядає Гаррі не таким як його брат... Королева заслуговує на дещо більше, ніж оце", - підсумував біограф.

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На думку журналіста та автора книги про Гаррі та Меган, Оміда Скобі, в стосунках рідних братів продовжує зберігатися дистанція.

"Досі присутнє почуття гніву через те, як пара виконала свій відхід від життя членів королівської родини", - сказав він.

Нагадаємо, статую принцеси Діани в липні Вільям та Гаррі, попри всі незгоди, відкрили разом. Подейкують, старші члени королівської сім'ї вимагають від принців примиритися в інтересах монархії. Як відомо, Кейт Міддлтон та Меган Маркл буцімто вже встигли порозумітися та поновити спілкування.

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