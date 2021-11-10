"Закликаю не читати таблоїди": Меган Маркл заявила, що жовту пресу слід маркувати, як цигарки

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл укотре виступили зі звинуваченнями на адресу медіа та інтернет-троллів. Герцог Сассекський заявив, що саме останні вигадали термін "Мегзіт", а його жінка назвала жовту пресу загрозою для здоров'я.

Гаррі та Меган узяли участь у віртуальних самітах: він у RE:WIRED, вона - у DealBook, повідомляє People.

"Дезинформація - це глобальна гуманітарна криза", - сказав 37-річний принц.

Цікаво, якої думки принц Гаррі про слово "меганмарклити" , яке з'явилося після "Мегзіта" фото getty images

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"Термін "Мегзіт" був або є мізогіністичним терміном, який було створено троллем, поширено світовими журналістами, і це розросталося, розросталося і розросталося до мейнстрімових медіа. Але почалося з тролля", - заявив Гаррі.

Чоловік укотре провів паралель із трагічною долею своєї матері Діани, яку цькувала преса, наголосивши, що не збирається так само втратити й дружину.

"Понад 70 відсотків хейту на адресу моєї дружини в Twitter можна відслідкувати до менш ніж 50 акаунтів", - повідомив принц.

Він звинуватив журналістів таблоїдів у поширенні ненависті та брехні, тоді як "справжні журналісти", навпаки, борються з мізогінією, расизмом і неправдою.

Колишня зірка серіалу "Форс-мажори" закликає не читати таблоїди фото getty images

"...Я закликаю вас не читати таблоїди", - приєдналася до чоловікового меседжа й 40-річна Меган.

"Оскільки я не вважаю, що вони є чимось здоровим для будь-кого. Сподіваюся, колись вони виходитимуть із застережним маркуванням, як цигарки. На кшталт "Це токсично для вашого ментального здоров'я", - поділилася Маркл.

До слова, виступ Меган на саміті співпав - навмисне чи випадково - з початком розгляду апеляції від компанії Associated Newspapers, котрій належить таблоїд The Daily Mail. Нагадаємо, в лютому герцогиня виграла суд стосовно публікації виданням її листа до батька, Томаса.

Як відомо, тесть принца Гаррі сам передав того листа ЗМІ, а ще він охоче роздає інтерв'ю та збирається позиватися до дочки, щоби та дозволила йому бачитися з онуками, Арчі Гаррісоном та Лілібет Діаною.

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