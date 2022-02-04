Саша Бо посвітила декольте у руках бойфренда. ФОТО

Блогерка Саша Бо продовжує тішити своїх підписників зворушливими фото із бойфрендом, стоматологом Платоном Тарнавським.

Цього разу закохані разом відвідали презентацію нової моделі автомобіля.

Розкішний образ найкраще доповнювати обіймами близької людини фото instagram@sashaabo

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Платону пасують дорогі машини

Для виходу блогерка обрала total black образ, доповнивши його сріблястою сумочкою та драматичним макіяжем.

Так само, як і Саші

Нагадаємо, Саша Бо оголосила про нові стосунки на наступний день після розлучення із чоловіком Ігорем Пустовітом. Пара розійшлася після скандального інтерв’ю блогерки Маші Єфросиніній.

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