Трінчер із новими грудьми, схудла Kazka та Осадча із розрізом до стегна засвітилися на "Пісні року"

16-го лютого у Києві відбулося вручення ювілейної 30-ї премії "Українська пісня року".

Цьогоріч серед лауреатів у різних номінаціях опинилися NK, Wellboy, гурт Kazka, Сергій Бабкін, Наталія Могилевська тощо.

Червона доріжка та нагородження, ведучими якої були Михайло Поплавський, Лілія Ребрик, Григорій Решетник й Тіна Кароль, відбулися у Національному палаці мистецтв "Україна".

Lady in red Лілія Ребрик посвітила голим стегном і звабливим декольте під ручку з Григорієм Решетником всі фото Orest

Дипломи премії цього вечора отримували кілька виконавців у кожній номінації.

У категорії "Легенда Української пісні" відзначили Олега Винника, Наталію Могилевську, Тіну Кароль. А от Ірина Білик, Михайло Поплавський та Вєрка Сєрдючка отримали дипломи.

Білик не просто премію отримала, а ще й "освітила" своїми паєтками хідник. Яскравіше тільки Поплавський

Наталія Могилевська не лише власною співочою кар'єрою опікувалася впродовж цих років :)

У номінація "Гордість Української пісні" статуетки отримали гурт Mozgi, NK, DziDzio та гурт Kazka.

Настя Каменських прийшла на премію із "вологим" волоссям та випнутими грудьми

"Мафіозі" Потап та його Mozgi

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька після схуднення продовжує підкреслювати декольте

Номінація "Надія Української пісні": Wellboy, Артем Півоваров, Сергій Бабкін, Анна Буткевич.

Самурай-Артем вірішив теж оголити декольте

Босоногий ", але в панамі Wellboy

Окремо відзначили Михайла Поплавського премією "Гарант Української пісні" за підтримку у розвитку молодих виконавців.

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Аня премію хоч і не отримала, зате "блиснула" добряче

І Каті Осадчої

Нагадаємо, Тіна Кароль вже встигла похизуватися луками із церемонії у своєму Instagram.

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