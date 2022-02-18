Трінчер із новими грудьми, схудла Kazka та Осадча із розрізом до стегна засвітилися на "Пісні року"
16-го лютого у Києві відбулося вручення ювілейної 30-ї премії "Українська пісня року".
Цьогоріч серед лауреатів у різних номінаціях опинилися NK, Wellboy, гурт Kazka, Сергій Бабкін, Наталія Могилевська тощо.
Червона доріжка та нагородження, ведучими якої були Михайло Поплавський, Лілія Ребрик, Григорій Решетник й Тіна Кароль, відбулися у Національному палаці мистецтв "Україна".
Дипломи премії цього вечора отримували кілька виконавців у кожній номінації.
У категорії "Легенда Української пісні" відзначили Олега Винника, Наталію Могилевську, Тіну Кароль. А от Ірина Білик, Михайло Поплавський та Вєрка Сєрдючка отримали дипломи.
У номінація "Гордість Української пісні" статуетки отримали гурт Mozgi, NK, DziDzio та гурт Kazka.
Номінація "Надія Української пісні": Wellboy, Артем Півоваров, Сергій Бабкін, Анна Буткевич.
Окремо відзначили Михайла Поплавського премією "Гарант Української пісні" за підтримку у розвитку молодих виконавців.
Нагадаємо, Тіна Кароль вже встигла похизуватися луками із церемонії у своєму Instagram.
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