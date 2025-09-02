"Поясніть мені логіку": Гросу відповіла на закид щодо своєї таємної дитини

Співачка та акторка Аліна Гросу, яка днями привітала у Instagram із 8-річчям свого молодшого брата Михайла, отримала під тим дописом коментар, який її спантеличив.

Одна з користувачок заявила, що хлопчик насправді є сином самої Аліни, якого вона "скинула" на своїх батьків.

30-річна артистка з обуренням відреагувала на цей закид у сторіс.

Аліна спробувала розставити крапки над "і" щодо того, що брат буцімто насправді є її сином

"Поясніть мені логіку цієї жіночки. Коли народився мій брат, мені було 22 і я була в стосунках з першим чоловіком. Ще не в шлюбі, але ми вже, здається, з моїх 19 були разом. Тобто цим стосункам було три роки. Чого б я приховувала, що це мій син?!", - запитала Гросу.

"Розумний, адекватний, у всьому просто відмінник, афігенний пацан - я не розумію, чого би я це приховала? Чому? Я сама мрію про таких дітей! Я би вже давно хотіла своїх дітей. Просто яка логіка того, щоб я приховувала?", - зазначила вона.

Гросу заявила, що щиро не розуміє, звідки могла взятися така теорія.

"Я розумію, було би мені 15-16. Ну ок. Ну можна було б так подумати, що не батьки це, що моє. Але щоб я скинула дитину, вибачте, в нашій сім'ї - ні", - наголосила вона.

Мама та молодший брат Гросу Фото з Instagram

Як відомо, на момент народження Михайлика мамі Аліни, пані Анні було вже більше 50 років.

Нагадаємо, Гросу заміжня за російським актором Романом Полянським. У нього від попереднього шлюбу є дочка, яку звати Марфа.