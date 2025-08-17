"Залишаюся поки в своєму новому тілі": Кошмал пояснила, чому не змогла схуднути після других пологів

Доньці Анни Кошмал уже 5 місяців Фото з Instagram Кошмал

Актриса Анна Кошмал, яка у березні стала мамою вдруге, народивши доньку Софію, зізналася, що поки їй не вдалося повернутися в колишню фізичну форму. Наразі 30-річна зірка облишила спроби схуднути.

Чому так, вона пояснила, відповідаючи на запитання підписників у Instagram.

"Я не повернулась в свою форму, очевидно. На другому місяці вага просто стала і не рухалась, незважаючи ні на що: я експериментувала з калоріями, фізичним навантаженням, не їла два місяці солодкого, але все безрезультатно", - поділилася Анна.

"Я пройшла купу консультацій у різних фахівців, і всі мені в один голос сказали, що вага нікуди не піде, поки я годую. Це потреба мого тіла на даному етапі. Якщо форсувати схуднення, то молоко може взагалі зникнути. Тому я залишаюся поки в своєму новому тілі, допоки відгодовую Софійку, її здоров'я зараз найважливіше", - наголосила вона.

Пріоритет номер 1 для зіркової мами - не схуднення, акісне грудне вигодовування Софійки

Як відомо, в Кошмал також є старший син Михайло. Особу свого чоловіка, батька дітей Анна від широкого загалу приховує, відомо лише, на яку літеру починається його ім'я і коли в нього день народження.

Нагадаємо, обидві вагітності акторки негативно вплинули на її зір.



