Дуже символічний кадр: палац оприлюднив цьогорічну різдвяну листівку принца Вільяма та Кейт

Принц та принцеса Вельські щороку обирають для різдвяної листівки якесь сімейне фото. Торік воно було чорно-білим, що багатьох здивувало Фото Getty Images

Британський принц Вільям та його сім'я привітали всіх із прийдешнім Різдвом. Як і щороку, палац представив у Instagram їхню святкову листівку.

Для неї було обрано дуже особливий кадр - із того самого відео, яким у вересні принцеса Вельська, якій на початку року діагностували рак, сповістила про завершення хіміотерапії.

Нагадаємо, після того ролика на Кетрін несподівано для неї посипався хейт.

Як відомо, останнім часом принцеса стала потроху повертатися до виконання своїх робочих обов'язків. Також стало відомо, де вони з Вільямом і дітьми збираються святкувати Різдво.



