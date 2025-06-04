"Нові друзі": Демі Мур показалася з дикими качками за пазухою і розповіла, що сталося
Американська акторка Демі Мур, яка обожнює собак і майже всюди з'являється в супроводі своєї чихуахуа Пілаф, несподівано стала ще й качиною "мамою".
Як так сталося, 62-річна кінозірка пояснила в Instagram, поділившись фото та відео з новими вихованцями - дитинчатами крижня або дикої качки.
"Кача, кача... Пілаф! Ми врятували трьох диких каченят, які осиротіли! За допомогою і з супроводом мого місцевого ветеринара працюємо над тим, щоби вигодувати їх, допоки вони не підростуть достатньо для повернення до їхнього природного середовища. Це клопітка радість, але Пілаф подобаються її нові друзі", - написала Демі.
На одному з фото каченятко тримає на руках онука Мур і Брюса Вілліса, 2-річна Луетта.
Як відомо, мамою поки що стала лише найстарша з трьох дочок зіркового експодружжя, Румер. А от молодша, Таллула кілька місяців тому заручилася.
Нагадаємо, ТаблоID розказував про непрості випробування, які пройшла на своєму життєвому шляху Мур і чим живе акторка зараз.
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