"Нові друзі": Демі Мур показалася з дикими качками за пазухою і розповіла, що сталося

Американська акторка Демі Мур, яка обожнює собак і майже всюди з'являється в супроводі своєї чихуахуа Пілаф, несподівано стала ще й качиною "мамою".

Як так сталося, 62-річна кінозірка пояснила в Instagram, поділившись фото та відео з новими вихованцями - дитинчатами крижня або дикої качки.

Демі Мур тепер опікується трьома каченятами

"Кача, кача... Пілаф! Ми врятували трьох диких каченят, які осиротіли! За допомогою і з супроводом мого місцевого ветеринара працюємо над тим, щоби вигодувати їх, допоки вони не підростуть достатньо для повернення до їхнього природного середовища. Це клопітка радість, але Пілаф подобаються її нові друзі", - написала Демі.

На одному з фото каченятко тримає на руках онука Мур і Брюса Вілліса, 2-річна Луетта.

Луетта, схоже, теж в захваті від малюків

Як відомо, мамою поки що стала лише найстарша з трьох дочок зіркового експодружжя, Румер. А от молодша, Таллула кілька місяців тому заручилася.

Нагадаємо, ТаблоID розказував про непрості випробування, які пройшла на своєму життєвому шляху Мур і чим живе акторка зараз.