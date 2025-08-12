Дружина Каньє Веста у срібному боді повигиналася у бульбашці для сексі фото

30-річна Б'янка Сенсорі - друга дружина Каньє Веста Фото Getty Images

Дружина американського репера Каньє Веста, архітекторка Б'янка Сенсорі опублікувала в Instagram нову серію світлин, на яких похизувалася апетитною фігуркою в сріблястому бодіс'юті.

Зокрема молодичку зазнімкували всередині прозорої бульбашки.

Б'янка продемонструвала черговий ефектний образ Фото з Instagram Сенсорі

Підписники в коментарях засипають Б'янку компліментами, проголошуючи найвродливішою жінкою в світі. Щоправда, дехто вгледів у фотосеті Сенсорі й дещо лякаюче.

"Бульбашка уособлює Каньє? Бульбашка виглядає трохи удушливо", - зазначив коментатор.

Дружина Веста підкреслила свої форми сріблястим боді Фото Gadir Rajab

Фанам Сенсорі хочеться, щоби вона вирвалася з "бульбашки" Веста

Жінка опублікувала нові фото в Instagram та збирає лайки

А так було поза бульбашкою

Б'янка постала перед камерою в вигадливих позах

Архітекторку часто порівнюють із першою дружиною Веста, Кім Кардашян

Із Сенсорі репер одружився невдовзі після розлучення

Нагадаємо, 48-річний Вест відкрито говорить про те, що має владу над своєю дружиною. Причому Сенсорі - вже не перша пасія епатажного артиста, яку він підштовхує до публічних оголень.

Як відомо, кілька місяців тому ходили чутки, що шлюб Каньє та Б'янки невідворотно рухається до краху.