Дружина Каньє Веста у срібному боді повигиналася у бульбашці для сексі фото
Дружина американського репера Каньє Веста, архітекторка Б'янка Сенсорі опублікувала в Instagram нову серію світлин, на яких похизувалася апетитною фігуркою в сріблястому бодіс'юті.
Зокрема молодичку зазнімкували всередині прозорої бульбашки.
Підписники в коментарях засипають Б'янку компліментами, проголошуючи найвродливішою жінкою в світі. Щоправда, дехто вгледів у фотосеті Сенсорі й дещо лякаюче.
"Бульбашка уособлює Каньє? Бульбашка виглядає трохи удушливо", - зазначив коментатор.
Нагадаємо, 48-річний Вест відкрито говорить про те, що має владу над своєю дружиною. Причому Сенсорі - вже не перша пасія епатажного артиста, яку він підштовхує до публічних оголень.
Як відомо, кілька місяців тому ходили чутки, що шлюб Каньє та Б'янки невідворотно рухається до краху.
Стосунки без сексу та влада над Сенсорі: що відомо про гучні романи Каньє Веста
Наколінники не забула: Сенсорі в трусиках і прозорому топі покаталася на роликах перед камерою
"Нешанобливо по відношенню до країни": дружина Веста оголила груди на базарі Майорки й наразилася на хейт іспанців. Відео
Дружина Веста епатувала Instagram своєю голою дупцею. Фото
Дружина Веста прогулялася Нью-Йорком в їстівній білизні. Фото