Дружина Веста прогулялася Нью-Йорком в їстівній білизні. Фото

Б'янка Сенсорі показалася на вулицях міста в солодкому спідньому Фото Getty Images

Дружина скандального американського репера Каньє Веста, 30-річна Б'янка Сенсорі продовжує епатувати своїми виходами у світ.

Тільки нещодавно вона стикнулася з критикою через оголеність на базарі на Майорці, а вже знову прогулялася майже без одягу.

Разом зі своїм коханим Б'янка показалася біля нью-йоркського готелю. На ній були вдягнуті ліфчик і трусики з різнокольорових цукерок. Так, її білизна була повністю їстівною.

Подружжя останнім часом багато демонструє епатажні образи і влаштовує оголення на хідниках. Деякі шанувальники впевнені, що репер змушує дружину роздягатися. Це також підтвердила його колишня дівчина. Окрім цього, Веста звинувачували в сексуальному насильстві. До того ж він зізнавався в "любові" до Гітлера і нацизму.

Як відомо, раніше Каньє був одружений з теледівою Кім Кардашян. Нещодавно почали ходити чутки, що вона хоче врятувати Сенсорі від чоловіка. А згодом Б'янка показалася в образі, в якому дуже нагадувала саму Кім.