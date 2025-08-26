"Стара стратегія перестає працювати": Татарінцева з пірсингом на грудях назвала критичні помилки жінок після 35. Фото
Гімнастка Наталія Татарінцева поділилася своїми роздумами про помилки, яких жінки після 35 років допускаються під час роботи над тілом.
Серед них є відсутність дрібних рухів, м'яких практик і роботи з фасціями (оболонки з еластичної тканини, які пронизують все тіло). А ще вона закликала не прив'язуватися до старого досвіду.
Своїми порадами спортсменка поділилася разом із новою фотосесією, для якої вбралася в кремово-білий спортлук і потренувалася на природі.
"Після 35 тіло стає більш залежним від нервової системи та гормонального фону. Якщо тренування не враховує рівень стресу, циклічність і відновлення, воно перестає давати результат. Це не про "більше працюй", а про "гармонізуй систему"", — Наталія запропонувала не сприймати тіло лише через калорії й вправи.
"Більшість жінок навіть не знають, що відчуття скутості чи "неслухняності" тіла пов'язане з фасціями, а не лише з м'язами. Без м'яких практик розтягування, ролів і усвідомлених рухів тіло втрачає еластичність, і звідси болі, набряки, "важкість"", — сказала Татарінцева.
"Йога, пілатес, дихальні техніки, розтяжка — саме вони стають ключем після 35. Жінки, які намагаються "тиснути лише силою", виснажують тіло. А ті, хто впускають м'якість у практику, навпаки отримують і силу, і жіночність, і здоровий гормональний фон", — додала вона.
Нещодавно Наталія попозувала у латексному образі, сидячи на байку, та знялася для ефектної фотосесії з мечем і стрілами в руках. А ще в її портфоліо є спокуслива зйомка з тортиком.
Нагадаємо, зі своїм чоловіком, хореографом Євгеном Котом знаменитість виховує 1-річну дочку Лелю. З первістком зіркові батьки часто влаштовують милі розваги й знімаються для сімейних портретів в ошатних вбраннях. А недавно дівчинка позувала серед кульок і бантиків на своєму мінісвяті.