"Моя принцеса": Налкакіоглу з нагоди 14-річчя дочки від Лорак замилував їхніми спільними спогадами. Відео
Ексчоловік співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу 9-го червня привітав їхню доньку Софію з днем народження. Їй виповнилося 14 років.
В Instagram 47-річний батько опублікував зворушливе відео, в якому зібрав чимало спогадів з дитиною, коли та була ще маленькою.
"З днем народження, моя принцеса! Сьогодні тобі 14, ти стала підлітком, але для мене ти завжди залишишся моєю маленькою дівчинкою — найважливішою людиною в моєму житті. Ти народилася 9 червня, а я — 12-го. Ми справжні Близнюки, наш зв'язок по-справжньому чарівний. Хоча ми не завжди поруч, я відчуваю тебе у своєму серці щодня", — написав він у дописі.
Нагадаємо, мамою Софії є співачка-запроданка Ані Лорак, з якою бізнесмен розлучився у 2019-му після 10 років шлюбу. Дівчинка мешкає з матір'ю у Москві, а з татком інколи бачиться за кордоном. Якось вони показувалися на спільному відпочинку на яхті.
Нагадаємо, зараз Мурат зустрічається з Людмилою Оверковською. Нещодавно вони обіймалися на Тенерифе. Своїх нових жінок Налкакіоглу обов'язково знайомить з дочкою.
До речі, минулого літа ходили чутки, що він одружився втретє зі своєю дівчиною Анастасією. Потім він неоднозначно коментував дії своєї коханої. А через деякий час парочка розійшлася.