"Моя принцеса": Налкакіоглу з нагоди 14-річчя дочки від Лорак замилував їхніми спільними спогадами. Відео

Мурат Налкакіоглу звернувся до дочки в день її 14-річчя Фото instagram

Ексчоловік співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу 9-го червня привітав їхню доньку Софію з днем народження. Їй виповнилося 14 років.

В Instagram 47-річний батько опублікував зворушливе відео, в якому зібрав чимало спогадів з дитиною, коли та була ще маленькою.

"З днем народження, моя принцеса! Сьогодні тобі 14, ти стала підлітком, але для мене ти завжди залишишся моєю маленькою дівчинкою — найважливішою людиною в моєму житті. Ти народилася 9 червня, а я — 12-го. Ми справжні Близнюки, наш зв'язок по-справжньому чарівний. Хоча ми не завжди поруч, я відчуваю тебе у своєму серці щодня", — написав він у дописі.

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"Ти моє світло, моя радість, моя гордість. Ти ростеш доброю, розумною та справжньою зірочкою, і я неймовірно пишаюся тобою. Кожну нашу зустріч я чекаю як свято, а кожна мить з тобою безцінна. Ніколи не забувай: я люблю тебе найбільше на світі. З любов'ю, твій тато", — додав бізнесмен

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Нагадаємо, мамою Софії є співачка-запроданка Ані Лорак, з якою бізнесмен розлучився у 2019-му після 10 років шлюбу. Дівчинка мешкає з матір'ю у Москві, а з татком інколи бачиться за кордоном. Якось вони показувалися на спільному відпочинку на яхті.

Нагадаємо, зараз Мурат зустрічається з Людмилою Оверковською. Нещодавно вони обіймалися на Тенерифе. Своїх нових жінок Налкакіоглу обов'язково знайомить з дочкою.

До речі, минулого літа ходили чутки, що він одружився втретє зі своєю дівчиною Анастасією. Потім він неоднозначно коментував дії своєї коханої. А через деякий час парочка розійшлася.