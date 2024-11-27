Не лише борода: експертка з мови тіла пояснила, як іще і чому змінився принц Вільям

Експертка з мови тіла проаналізувала мову тіла старшого сина Чарльза ІІІ Фото Getty Images

Поки люди визначаються, став 42-річний британський принц Вільям із бородою більш сексі або схожим на диктатора, могли лишитися непоміченими інші зміни у його зовнішності та поведінці.

На них звернула увагу експертка з мови тіла Джуді Джеймс. Поспілкувавшись із Mirror, вона пояснила, що, на її думку, стало причиною.

"Нещодавня зміна стилю Вільяма та його набагато менш обережна і формальна мова тіла, схоже, вказує як на збільшення його впевненості в собі, в сенсі наближення до престолу, так і, можливо, апдейту в його пріоритетах після того, як Кейт та його батько захворіли", - припустила Джеймс.

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На думку Джеймс, останнім часом Вільям став модніше вдягатися і вільніше та впевненіше триматися на публіці Фото Getty Images

Експертка вважає, що на те, як одягається Вільям, дедалі більше впливають їхні з Кетрін діти, старшому з яких, принцу Джорджу вже 11.

"У Вільяма троє дітей, які входять у той вік, коли вони часто відпускатимуть коментарі або жарти щодо старомодного одягу тата і почнуть здійснювати революцію його луку, особливо враховуючи, що він віднедавна став проводити з ними більше часу". - зазначила експертка.

Зі спостережень Джеймс, під час своїх останніх появ на людях принц Вільям виглядає більш розслабленим, а його мова тіла стала відкритішою.

Принц Вельський на військовому полігоні Солсбері 26-го листопада Фото Getty Images

"Вільям більшу частину свого життя боявся бути надто спонтанним або навіть "податливим" у мові його тіла через те, що був свідком того, як життя його матері перетворилося на нескінченну мильну оперу, але тепер, схоже, він довіряє пресі більше. Він міг помітити, що може трохи відкриватися, не викликавши несамовитого розглядання і зберігаючи частину приватності, щоби його родина могла жити нормальним життям", - розповіла експертка.

"Дуже багато уколів у своєму житті він зазнав від власної найближчої сімейної групи, тож, мабуть, зрештою він бачить, відчуває та цінує потужну підтримку та симпатію з боку публіки, якою може тішитися", - підсумувала вона.

Нагадаємо, нещодавно принц Вільям зізнався, що останній рік, коли одразу двоє його найближчих людей захворіли на рак, став найтяжчим у його житті. Як відомо, Кейт Міддлтон уже завершила хіміотерапію. Що до короля Чарльза, то про його стан здоров'я інсайдер у вересні теж повідомив позитивну новину.



