Ліз Херлі у декольтованому міні пообіймалася з Сайрусом на кінопрем'єрі його дочки. Фото
Британська акторка Елізабет Херлі та її бойфренд, 63-річний американський співак Біллі Рей Сайрус влаштували собі романтичний вечір на прем'єрі нового фільму його дочки Майлі Сайрус у Лондоні.
Для заходу 60-річна знаменитість вбралась у кольорову мінісукню з глибоким декольте, що виблискувала на фото. Її коханий позував у звичному для себе кантрі-стилі: темно-малиновій сорочці, срібному намисті й ковбойських чоботах.
"Яке ж це задоволення та ідеальний спосіб відсвяткувати літнє сонцестояння з Майлі", — написала Ліз.
Нагадаємо, про стосунки Елізабет і Біллі Рея вперше заговорили минулого квітня. Пізніше зірка прокоментувала їхній роман та дебютувала з коханим на хіднику. Також закохані разом розважалися на гучній вечірці Херлі.
Як відомо, акторка не приховує від фанатів свою струнку і підтягнуту фігуру. Ліз частенько робить спокусливі кадри в купальнику та знімається майже без одягу води.
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