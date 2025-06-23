Ліз Херлі у декольтованому міні пообіймалася з Сайрусом на кінопрем'єрі його дочки. Фото

Карина Тімкова - 23 червня, 12:30

Британська акторка Елізабет Херлі та її бойфренд, 63-річний американський співак Біллі Рей Сайрус влаштували собі романтичний вечір на прем'єрі нового фільму його дочки Майлі Сайрус у Лондоні.

Для заходу 60-річна знаменитість вбралась у кольорову мінісукню з глибоким декольте, що виблискувала на фото. Її коханий позував у звичному для себе кантрі-стилі: темно-малиновій сорочці, срібному намисті й ковбойських чоботах.

"Яке ж це задоволення та ідеальний спосіб відсвяткувати літнє сонцестояння з Майлі", — написала Ліз.

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Фото instagram

Елізабет Херлі показалася в обіймах Біллі Рей Сайруса

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Елізабет Херлі з декольте притулилася до коханого

Актриса похвалилася бюстом на світлинах з бойфрендом

Елізабет Херлі з глибоким декольте попозувала на прем'єрі

Херлі захопила своєю стрункою фігуркою

Елізабет Херлі попозувала з дорослим сином в ошатних луках

До акторки також приєднався її 23-річний син Деміен

Нагадаємо, про стосунки Елізабет і Біллі Рея вперше заговорили минулого квітня. Пізніше зірка прокоментувала їхній роман та дебютувала з коханим на хіднику. Також закохані разом розважалися на гучній вечірці Херлі.

Як відомо, акторка не приховує від фанатів свою струнку і підтягнуту фігуру. Ліз частенько робить спокусливі кадри в купальнику та знімається майже без одягу води.

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Майлі Сайрус
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