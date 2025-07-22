"Дякувати богу, що не зробив": Константиновський зізнався, що хотів змінити в своєму обличчі

Фото надані пресслужбою Нового каналу

Телеведучий Єфим Константиновський розповів, про які зміни в своїй зовнішності він свого часу замислювався. Нині він радий, що не припустився помилки і нічого з собою не зробив.

Маловідомі факти про себе 33-річна зірка розкрив Новому каналу.

"Коли мені було 15 років, я хотів звести всі родимки на обличчі та пофарбуватися в чорний колір", - зізнався Фіма.

"Тоді дивився серіал "Баффі – переможниця вампірів", де одним з головних героїв був добрий вампір Енджел. І я хотів стати трохи схожим на нього. Дякувати богу, що не зробив нічого зі своєю зовнішністю, бо родимки – це моя візитівка", - додав він.

Цікаво, як склалася би кар'єра Константиновського, якби він справді позбувся родимок та став жагучим брюнетом

Утім Енджел у виконанні американського актора Девіда Боріаназа, про чию подальшу долю писав ТаблоID - не єдиний краш Константиновського. Телеведучий плекає яскравий спогад про те, як у 2019-му році здійснив свою мрію та побував на концерті співака Джастіна Тімберлейка.

"Концерт проходив у Нідерландах. Ми з самого ранку чекали біля входу, щоб зайняти класні місця, і в результаті стояли дуже близько до сцени. Здається, ми з Джастіном навіть зустрілися поглядами (усміхається)! Коли продивлялися відео, то нам здавалося, що він глянув у нашу камеру", - поділився він.

Нагадаємо, родимки на лиці - не єдине, що в юності не подобалося Фімі у власній зовнішності. Парубкові довелося всерйоз поборотися з зайвою вагою, але свій спосіб скинути 31 кіло за 4 місяці він нікому не радить.

Як відомо, ТаблоID наводив і інші цікаві факти про Константиновського, як-от де він познайомився зі своєю другою дружиною Лізою та чому він може дозволити собі вживати алкоголь лише в оточенні близьких людей.