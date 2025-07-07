Медовий місяць утрьох: Константиновський та його дружина показали, куди гайнули після весілля. Фото

Телеведучий Фіма Константиновський та його кохана половина Ліза Нечипоренко, які в червні офіційно стали подружжям, вирушили у медовий місяць. Пара обрала для нього Карпати.

У Insta-сторіс молодята поділилися фото з відпочинку, на який прихопила улюбленого песика на ймення Шива.

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Нагадаємо, Константиновський розповідав, де познайомився зі своєю обраницею і який незвичний формат мало їхнє перше побачення.

Як відомо, красива весільна церемонія Фіми та Лізи відбулася просто неба.