Медовий місяць утрьох: Константиновський та його дружина показали, куди гайнули після весілля. Фото

Марія Ткаченко - 7 липня, 11:30
Фіма Константиновський
Фото з Instagram Константиновського

Телеведучий Фіма Константиновський та його кохана половина Ліза Нечипоренко, які в червні офіційно стали подружжям, вирушили у медовий місяць. Пара обрала для нього Карпати.

У Insta-сторіс молодята поділилися фото з відпочинку, на який прихопила улюбленого песика на ймення Шива.

Єфим Константиновський

Фіма і Ліза проводять медовий місяць у горах


Дружина Константиновського

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Дружина Фіми Константиновського Ліза

27-річна Ліза - друга дружина 33-річного телеведучого

Песику таке дозвілля до вподоби

Песику таке дозвілля до вподоби

Ліза Нечипоренко

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Фіма Константиновський у інстаграм

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Єфим Константиновський в інстаграм

Молодята тішать підписників "медовим" фотоконтентом

Фото з Instagram

Нагадаємо, Константиновський розповідав, де познайомився зі своєю обраницею і який незвичний формат мало їхнє перше побачення

Як відомо, красива весільна церемонія Фіми та Лізи відбулася просто неба. 

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