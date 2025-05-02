"Є щось таке, що мене туди тягне": фіналістка "Холостяка 13" Юзьвак після шоу повернулася до колишнього хлопця

У фіналі 13-го сезону телешоу "Холостяк" його героєві, Олександрові "Терену" Будьку довелося зробити остаточний вибір між двома претендентками на його серце: Інною Бєлєеь та Анастасією Юзьвак.

Як уже відомо, Сашко обрав Інну і зрештою з того нічого хорошого не вийшло. А от за те, що він не обрав Настю, йому, мабуть, дуже красно дякує її колишній (він же теперішній) хлопець Рікардо.

Через деякий час після завершення шоу дівчина до нього повернулася.

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Про це сама Юзьвак розказала у інтерв'ю Okay Eva.

24-річна Юзьвак дійшла до самісінького фіналу, але Терен обрав не її

Анастасія спростувала чутки про те, що насправді перебувала у стосунках, коли брала участь у "Холостяку". На той момент вона вже розірвала 2,5-річні стосунки з ексом.

"Ми розійшлися в січні чи лютому і в травні я подала заявку на кастинг. Він не знав", - запевнила вона.

Зі слів Юзьвак, вона розказала про це ексові вже після завершення зйомок, коли повернулася до Лондона, де мешкає.

"Він був у шоці: "Як ти могла піти?.." Я кажу: "Дорогий, ми розійшлися". Вже коли почало виходити шоу, в нього тоді просто з'явилися ревнощі через це. Але в той же момент - гордість", - пригадала вона.

Мабуть, це і є хлопець Насті Рікардо

А через деякий час вона та її ексхлопець вирішили дати своїм стосункам другий шанс.

"Ми вирішили з моїм колишнім зійтися знову. Серйозно, до цих стосунків я завжди була проти повернення до колишніх. Як є вислів "двічі в одну річку не ввійдеш". Це дуже трансформаційні для мене стосунки, і я відчуваю, що є там якась непророблена ситуація, нам треба пройти ще якийсь період ще разом. Я знаю, що є щось таке, що туди мене тягне. Є щось таке в цих стосунках, що потрібно і мені, і йому усвідомити і пропрацювати. Тому чи це буде назавжди - я не знаю. Я не планую з цією людиною так на далеко", - зізналася вона.

Як розказала Настя, її бойфренд - бразилієць, "гаряча бразильська кров". Працює він фінансовим директором корпорації та консультантом із кібербезпеки, інженерії й технологій. Познайомилася Юзьвак зі своїм коханим у нічному клубі й це її перший досвід серйозних стосунків із іноземцем. Спілкується пара англійською.

Нагадаємо, "Холостяк 13" справді допоміг влаштувати особисте життя одній із його учасниць: в Анастасії Анісімової закрутився роман із одним із членів знімальної групи.