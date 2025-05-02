"Є щось таке, що мене туди тягне": фіналістка "Холостяка 13" Юзьвак після шоу повернулася до колишнього хлопця
У фіналі 13-го сезону телешоу "Холостяк" його героєві, Олександрові "Терену" Будьку довелося зробити остаточний вибір між двома претендентками на його серце: Інною Бєлєеь та Анастасією Юзьвак.
Як уже відомо, Сашко обрав Інну і зрештою з того нічого хорошого не вийшло. А от за те, що він не обрав Настю, йому, мабуть, дуже красно дякує її колишній (він же теперішній) хлопець Рікардо.
Через деякий час після завершення шоу дівчина до нього повернулася.
Про це сама Юзьвак розказала у інтерв'ю Okay Eva.
Анастасія спростувала чутки про те, що насправді перебувала у стосунках, коли брала участь у "Холостяку". На той момент вона вже розірвала 2,5-річні стосунки з ексом.
"Ми розійшлися в січні чи лютому і в травні я подала заявку на кастинг. Він не знав", - запевнила вона.
Зі слів Юзьвак, вона розказала про це ексові вже після завершення зйомок, коли повернулася до Лондона, де мешкає.
"Він був у шоці: "Як ти могла піти?.." Я кажу: "Дорогий, ми розійшлися". Вже коли почало виходити шоу, в нього тоді просто з'явилися ревнощі через це. Але в той же момент - гордість", - пригадала вона.
А через деякий час вона та її ексхлопець вирішили дати своїм стосункам другий шанс.
"Ми вирішили з моїм колишнім зійтися знову. Серйозно, до цих стосунків я завжди була проти повернення до колишніх. Як є вислів "двічі в одну річку не ввійдеш". Це дуже трансформаційні для мене стосунки, і я відчуваю, що є там якась непророблена ситуація, нам треба пройти ще якийсь період ще разом. Я знаю, що є щось таке, що туди мене тягне. Є щось таке в цих стосунках, що потрібно і мені, і йому усвідомити і пропрацювати. Тому чи це буде назавжди - я не знаю. Я не планую з цією людиною так на далеко", - зізналася вона.
Як розказала Настя, її бойфренд - бразилієць, "гаряча бразильська кров". Працює він фінансовим директором корпорації та консультантом із кібербезпеки, інженерії й технологій. Познайомилася Юзьвак зі своїм коханим у нічному клубі й це її перший досвід серйозних стосунків із іноземцем. Спілкується пара англійською.
Нагадаємо, "Холостяк 13" справді допоміг влаштувати особисте життя одній із його учасниць: в Анастасії Анісімової закрутився роман із одним із членів знімальної групи.
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