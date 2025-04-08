"Всесвіт почув мене": учасниця "Холостяка 13" розказала про коханого, якого таки зустріла на шоу
Герой та переможниця реалітішоу "Холостяк 13", Олександр "Терен" Будько та Інна Бєлєнь, на жаль, незабаром після завершення проєкту перестали бути парою. Зате інша учасниця, фудблогерка Анастасія Анісімова таки зустріла своє кохання за його лаштунками.
Хто цей чоловік, дівчина розповіла в шоу "єПитання".
"Насправді в мене багато хобі, але кулінарія – одне з найулюбленіших. Обожнюю готувати для рідних і близьких. Однак мені не дуже щастило в коханні, тому вирішила спробувати відшукати його в проекті "Холостяк". І таки знайшла коханого! Ним виявився освітлювач Єгор (усміхається). Отак всесвіт почув мене: прийшла в реаліті за чоловіком – і отримала", - поділилася Настя.
Цікаво, що Єгору в якийсь момент довелося бути свідком поцілунку Анастасії і Терена.
"Так! Того дня коханий працював на знімальному майданчику і виставляв світло. Побачення з Олександром проходило в басейні. Згодом, коли ми з Єгором почали зустрічатися, він розповів, що вийшов на час зйомок мого побачення, щоб не бачити цього. Пішли ревнощі, бо вже тоді в нього зʼявилася симпатія до мене, та він ніяк не міг її проявити", - пояснила дівчина.
Як відомо, Інна Бєлєнь нещодавно розказувала, що після "Холостяка" до неї заходилися підбивати клинці медійні чоловіки. Торік же ТаблоID згадував, як склалися долі переможниць попередніх сезонів шоу і як зараз виглядають дівчата.
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