"Єдиний і неповторний": Фреймут привітала сина з 9-річчям і показала милі фото з ним

Оля Фремут показала сина в його день народження Фото instagram

Телеведуча Оля Фреймут 8 травня святкувала день народження свого єдиного сина Валерія. Хлопчику виповнилося 9 років.

З цієї нагоди зіркова мама опублікувала в Insta-сторіс фото своєї дитини. На одному з них іменинник показався у футбольній формі.

"Синочок, з Днем народження! Єдиний і неповторний", — написала 43-річна Оля.

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Ведуча поділилася свіжими фото Валерія Фото instagram

Хлопчик попозував із мамою

Також іменинника привітала його тітка, продюсерка Юлія Фреймут

Нагадаємо, від свого чоловіка Володимира Локотка знаменитість також має 7-річну доньку Євдокію. А старша дитина Олі, 19-річна Злата Мітчелл вже живе окремо від батьків у США.

Як відомо, під час повномасштабного вторгнення Фреймут з молодшими дітьми мешкає у Британії. А нещодавно вони приїжджали до України на свята.