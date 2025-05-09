"Єдиний і неповторний": Фреймут привітала сина з 9-річчям і показала милі фото з ним
Телеведуча Оля Фреймут 8 травня святкувала день народження свого єдиного сина Валерія. Хлопчику виповнилося 9 років.
З цієї нагоди зіркова мама опублікувала в Insta-сторіс фото своєї дитини. На одному з них іменинник показався у футбольній формі.
"Синочок, з Днем народження! Єдиний і неповторний", — написала 43-річна Оля.
Нагадаємо, від свого чоловіка Володимира Локотка знаменитість також має 7-річну доньку Євдокію. А старша дитина Олі, 19-річна Злата Мітчелл вже живе окремо від батьків у США.
Як відомо, під час повномасштабного вторгнення Фреймут з молодшими дітьми мешкає у Британії. А нещодавно вони приїжджали до України на свята.
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