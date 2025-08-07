"Кожна зморшка — історія": 60-річна Тері Гетчер з "Відчайдушних домогосподарок" показалася без макіяжу. Фото

Тері Гетчер з "Відчайдушних домогосподарок" наробила селфі без косметики і заговорила, про важливість бути собою Фото instagram

Американська актриса Тері Гетчер показала селфі без макіяжу і заговорила про важливість сприймати і любити себе справжньою.

В Instagram 60-річна зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" опублікувала знімки, зроблені під час прогулянки. Тері хотіла показали, як відрізняється результат залежно від освітлення.

"Прогулюючись заходом сонця в чарівну золоту годину мені стало цікаво, яка різниця і чи має це значення. Отже, ось знімок без фільтрів, де я стою обличчям до сонця, і де воно за моєю спиною. Кожна зморшка — історія справжніх людських зусиль, успіхів і недоліків. Не соромтеся показати це", — написала вона.

Таким селфі вийшло, коли зірка позувала напроти сонячних променів Фото instagram

А таким, коли вона повернулася до сонця спиною

"Чи є якийсь ракурс більш поблажливим? Більш "красивим"? Те, як ми окреслюємо красу, — тільки наше сприйняття? Я обираю вдячність за час, який подарував кожну зморшку", — додала актриса.

Помітили різницю?

Також знаменитість згадала, як у 2010 році почала показувати своє обличчя без косметики. Тоді її дії активно обговорювали і коментували. Гетчер навіть додала архівну статтю ЗМІ, які писали про її обличчя без ботоксу:

"Я вперше показала своє справжнє обличчя (без макіяжу) у 2010-му. Всі казали мені, що я божевільна, але 15 років потому я все ще тут. І все ще кажу, що бути справжнім — це нормально".

У мережі не перший рік обговорюють міміку Тері та відсутність ботоксу

А ще Тері може похвалитися стрункою фігурою. Якось вона зазнімкувалася в бікіні та поміркувала про дорослішання. А ще вона носить сексі сукні на хідники. До речі, ТаблоID розповідав, як змінилося життя акторок з топового серіалу.

Нагадаємо, все більше знаменитостей виходять у світ без косметики. Нещодавно свої "справжні обличчя" показували Наталка Денисенко, Памела Андерсон, Тіна Кароль, Ліндсей Лохан, Олена Мозгова і Маша Кондратенко.