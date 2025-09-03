Від міцної дружби до великої родини: історія кохання Гвінет Пелтроу і її чоловіка Бреда Фолчака

Голлівуд любить драму і скандали. Утім, історія кохання 52-річної акторки Гвінет Пелтроу і 54-річного сценариста і співавтора серіалів "Американська історія жахів" і "Хор" Бреда Фолчака - взагалі не про це. З роками їхній шлюб тільки міцнішає, а вони й досі виглядають так, ніби перебувають у фазі медового місяця.

ТаблоID розкаже лавсторі подружжя - від дружби до міцного союзу.

Знайомство на зйомках

Гвінет Пелтроу і Бред Фолчак завдячують своїй історії кохання популярному музичному комедійному серіалу "Хор".

Пара вперше зустрілася в 2010 році під час гостьового виступу Пелтроу в ролі вчительки Холлі Холлідей. На той час актриса була одружена зі своїм колишнім чоловіком, фронтменом Coldplay Крісом Мартіном, а співтворець "Хор" перебував у шлюбі з продюсеркою Сюзанною Букінік.

Пара познайомилася на зніманнях серіалу Фото Getty Images

Фолчак розповів Harper's Bazaar у 2020 році, що вони з Гвінет швидко подружилися на знімальному майданчику, адже мали багато спільного.

"Вона приголомшлива, чарівна і абсолютно беззахисна. У нас були досить схожі біографії - трохи єврейське походження, трохи східне узбережжя, її батько був телепродюсером - і тому ми просто розвинули цю дійсно чудову дружбу", - казав сценарист.

Майбутня пара спочатку була добрими друзями Фото Instagram

Після розлучення зі своїми партнерами пара почала тихо зустрічатися в серпні 2014 року, а в квітні 2015-го оприлюднила свої стосунки на 50-річчі друга і колеги Пелтроу Роберта Дауні-молодшого.

Спочатку пара не афішувала стосунки Фото Instagram

Друга спроба

Ще у листопаді 2017 року зʼявилася інформація про те, що Гвінет Пелтроу і Бред Фолчак заручилися, втім самі вони цього не підтверджували аж до січня 2018 року.

"Ми відчуваємо себе неймовірно щасливими, що зустрілися на цьому етапі нашого життя, коли наші спільні успіхи і невдачі можуть служити фундаментом для здорових і щасливих стосунків", - поділилася зірка "Сім".

Акторка також з'явилася на обкладинці випуску журналу Goop Magazine "Секс і кохання", в якому продемонструвала свою обручку і назвала свого коханого "чоловіком, з яким їй судилося бути".

Своїм щастям пара поділилася на своєму сайті Фото Steven Pan

Поки весільні плани були в розпалі, Пелтроу та її подруги насолоджувалися дівич-вечором в Кабо, Мексика, а потім була вечірка з нагоди заручин у Лос-Анджелесі, на яку зібралися зірки. Серед відомих гостей були Дженніфер Еністон, Камерон Діас, Джулія Робертс, її чоловік Денні Модер, Демі Мур, Різ Візерспун, Стівен Спілберг, Лів Тайлер і Кейт Хадсон.

В оточенні 70 найближчих родичів і друзів пара відсвяткувала інтимне весілля в Хемптонсі, Нью-Йорк, а пізніше поділилася з шанувальниками подробицями весільних урочистостей на своєму сайті про стиль життя Goop.

Фото були дуже теплими Фото з сайту Goop

Нареченим пощастило з ідеальною погодою, чудовою вечерею, незабутньою танцювальною вечіркою та сукнею, яку неможливо описати словами. Кілька годин по тому, коли останній гість пішов додому, а останній келих шампанського був прибраний, день закінчився так само, як і почався - з красою, коханням і двома дуже щасливими людьми.

Весілля відбулося у затишному колі Фото з сайту Goop

"Якийсь час я думала, що не знаю, чи зроблю це ще раз. У мене є діти - який у цьому сенс? А потім я зустріла цього неймовірного чоловіка, який змусив мене подумати: ні, ця людина варта того, щоб взяти на себе таке зобов'язання. Я дуже люблю виходити заміж", - розповіла Гвінет Marie Claire UK.

"Люблю виходити заміж" Фото з сайту Goop

Міцна родина

Гвінет Пелтроу зуміла зберегти теплі та дружні стосунки зі своїм колишнім чоловіком, музикантом Крісом Мартіном, якого тепер навіть називає "братом". До речі, її нинішній чоловік також добре ладнає з ексом коханої.

Кріс Мартін і Бред Фолчак Фото Instagram

Тепер у Пелтроу і Фолчака велика родина: Мозес і Еппл від попереднього шлюбу Гвінет, а також Броді й Ізабелла від колишньої Бреда.

Пелтроу і Фолчак дійшли рішення не мати спільних дітей, а сам сценарист якось назвав дітей коханої бонусними.

"У мене прекрасні пасинок і падчерка, які однолітки моїх дітей. Це кумедно, бо коли я стала мачухою, я подумала: "Чорт, я не маю уявлення, як це робити. Немає ніяких книжок, які б допомогли. Що мені робити? Де втручатися? А де ні? Як мені це робити?". Для мене це було дуже цікаве випробування", - ділилася Пелтроу.

Діти Фолчака від попереднього шлюбу - Броді (в чорній сорочці) та Ізабелла Фото Instagram

Гвінет Пелтроу і Бред Фолчак у шлюбі вже 7 років.

У 2021 році актриса ділилася тим, що вони з коханим ніяк не вийдуть з фази медового місяця.

"Я щаслива, що ми досі перебуваємо у фазі медового місяця. Мені дуже пощастило, що я вийшла заміж за Бреда. У нас з ним є щось особливе. Ми змогли використати все, що пережили в житті, і створити щось дійсно дивовижне. І я вдячна за нашу хімію. Це допомагає пройти через складні моменти", - поділилася зірка.

Пара й зараз виглядає закоханою, часто відпочиває разом, а Бред не перестає постити фото дружини у своєму Instagram.

Парочка виглядає закоханою й сьогодні Фото Instagram

