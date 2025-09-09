"Мій діамант": Гвоздьова зворушливими кадрами привітала доньку з ювілеєм

Хореографка Ілона Гвоздьова у Instagram привітала з днем народження свою доньку Валерію, яку в сім'ї називають Рія. 9-го вересня дівчинці виповнилося 10 років.

Ілона зібрала в зворушливий відеоролик архівні кадри з малою та адресувала їй ніжні слова.

Ілона пригадала, якою крихіткою колись була Рія

"Як швидко промайнули ці 10 років, я просто не вірю в це! Передивляючись ці фото та відео, сльози щастя виступають на очах! Я така щаслива, що саме ти обрала нас своїми батьками моя люба!", - зізналася Ілона.

"Я бажаю тобі завжди бути такою сміхотункою, йти по життю з позитивом, вірою в себе і тим драйвом, яким ти заряджаєш всіх навколо! Продовжуй втілювати в життя всі свої мрії і не бійся бути собою, творити свій шлях і отримувати задоволення від процесу! Пам'ятай, ми завжди поруч, завжди підтримаємо і зрозуміємо! Ти мій діамант, безцінний дар Божий і моє життя! Люблю тебе, моя рідна! Вітаю з ювілеєм!", - написала вона.

Із татом своїх дітей, Іваном Хомячуком запальна Гвоздьова цьогоріч мало не розлучилася. Знову

Нагадаємо, Рія - дуже артистична дитина і полюбляє зніматися в кумедних відео з зірковою мамою.

Як відомо, в Ілони та її чоловіка Івана Хомячука також є син Домінік, якому в жовтні виповниться 5 років. Хореографка пояснювала, звідки в малого таке незвичне ім'я, а ще говорила, чи планує народжувати ще.