"Любимо тебе, зірочко!": Мірошниченко зворушливими кадрами привітала доньку з 7-річчям

Марія Ткаченко - 18 червня, 10:00
Тімур Мірошниченко та його родина

Інна і Тімур Мірошниченки виховують чотирьох дітей: Ангеліну, Мію, Марко та Марселя

Молодша донька телеведучого Тімура Мірошниченка та його дружини Інни, Мія святкує 18-го червня свій сьомий день народження.

Мама привітала дівчинку в Instagram, опублікувавши відео з нею: від зовсім крихітки і дотепер.

Тімур Мірошниченко

Мія - первісток Інни і Тімура


"З Днем Народження, донечко. Ми би дуже хотіли, аби твоє дитинство не припадало на такі часи. І в день твого 7-річчя не було дня жалоби в рідному місті… Більше за все ми мріємо, аби ти прожила довге, мирне і щасливе життя! Любимо тебе, зірочко!", - написала Інна.

Інна Мірошниченко

Мірошниченко зібрала у відео милі архівні кадри з донечкою

Донька Мірошниченків Мія

Мії виповнилося 7

Мія Мірошниченко

У сторіс жінка поділилася кількома моментами з важливого дня Міясі: як її менший брат Марко засмутився через те, що подарунки цього разу не йому та який торт отримала іменинниця.

Син Мірошниченків
Дуже несправедливо, що день народження - лише раз на рік
Торт зі Стічем
Тімур Мірошниченко в інстаграм
Скрін із Instagram Мірошниченка

А ще Інна продемонструвала, які нігті зараз носить їхня з Тімуром старша донька Ангеліна. Раніше блогерка розповідала, що манікюр просто заворожує дівчинку і, можливо, з неї виросте нейл-майстриня.

Ангеліна останнім часом робить приголомшливі успіхи у навчанні

Ангеліна останнім часом робить приголомшливі успіхи у навчанні

Ангеліна Мірошниченко

Нагадаємо, ще задовго до появи в родині Ангеліни саме Мія передрекла, що в неї неодмінно буде старша сестра, з якою вони разом підуть у перший клас. Як відомо, нещодавно Мірошниченки стикнулися з хейтом та знецінюючими закидами в бік Мії та її вокальних даних.

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