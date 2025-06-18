"Любимо тебе, зірочко!": Мірошниченко зворушливими кадрами привітала доньку з 7-річчям

Інна і Тімур Мірошниченки виховують чотирьох дітей: Ангеліну, Мію, Марко та Марселя

Молодша донька телеведучого Тімура Мірошниченка та його дружини Інни, Мія святкує 18-го червня свій сьомий день народження.

Мама привітала дівчинку в Instagram, опублікувавши відео з нею: від зовсім крихітки і дотепер.

Мія - первісток Інни і Тімура

"З Днем Народження, донечко. Ми би дуже хотіли, аби твоє дитинство не припадало на такі часи. І в день твого 7-річчя не було дня жалоби в рідному місті… Більше за все ми мріємо, аби ти прожила довге, мирне і щасливе життя! Любимо тебе, зірочко!", - написала Інна.

Мірошниченко зібрала у відео милі архівні кадри з донечкою

Мії виповнилося 7

У сторіс жінка поділилася кількома моментами з важливого дня Міясі: як її менший брат Марко засмутився через те, що подарунки цього разу не йому та який торт отримала іменинниця.

Дуже несправедливо, що день народження - лише раз на рік

А ще Інна продемонструвала, які нігті зараз носить їхня з Тімуром старша донька Ангеліна. Раніше блогерка розповідала, що манікюр просто заворожує дівчинку і, можливо, з неї виросте нейл-майстриня.

Ангеліна останнім часом робить приголомшливі успіхи у навчанні

Нагадаємо, ще задовго до появи в родині Ангеліни саме Мія передрекла, що в неї неодмінно буде старша сестра, з якою вони разом підуть у перший клас. Як відомо, нещодавно Мірошниченки стикнулися з хейтом та знецінюючими закидами в бік Мії та її вокальних даних.



