"Любимо тебе, зірочко!": Мірошниченко зворушливими кадрами привітала доньку з 7-річчям
Молодша донька телеведучого Тімура Мірошниченка та його дружини Інни, Мія святкує 18-го червня свій сьомий день народження.
Мама привітала дівчинку в Instagram, опублікувавши відео з нею: від зовсім крихітки і дотепер.
"З Днем Народження, донечко. Ми би дуже хотіли, аби твоє дитинство не припадало на такі часи. І в день твого 7-річчя не було дня жалоби в рідному місті… Більше за все ми мріємо, аби ти прожила довге, мирне і щасливе життя! Любимо тебе, зірочко!", - написала Інна.
У сторіс жінка поділилася кількома моментами з важливого дня Міясі: як її менший брат Марко засмутився через те, що подарунки цього разу не йому та який торт отримала іменинниця.
А ще Інна продемонструвала, які нігті зараз носить їхня з Тімуром старша донька Ангеліна. Раніше блогерка розповідала, що манікюр просто заворожує дівчинку і, можливо, з неї виросте нейл-майстриня.
Нагадаємо, ще задовго до появи в родині Ангеліни саме Мія передрекла, що в неї неодмінно буде старша сестра, з якою вони разом підуть у перший клас. Як відомо, нещодавно Мірошниченки стикнулися з хейтом та знецінюючими закидами в бік Мії та її вокальних даних.
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