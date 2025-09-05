Білик ошелешила новим кольором волосся та завела розмову про заміжжя

Співачка Ірина Білик, яка полюбляє мейкап-перетворення і не боїться експериментів із кольорами, показалася шанувальникам із блакитним волоссям та ніжно-рожевими пасмами. На зірці, вочевидь, була перука, та образ вийшов дуже ефектним.

Поділившись своїм фото в Instagram, 55-річна зірка принагідно вирішила поговорити з шанувальниками на одну важливу тему.

"А ви як вважаєте, навіщо заміж, якщо рано чи пізно розлучатися?", - поцікавилася Ірина.

Ірина зустріла осінь яскравими барвами

Як відомо, в житті Білик поки що був лише один офіційний шлюб - із російським продюсером та фотографом Асланом Ахмадовим, батьком молодшого сина артистки, Табріза. Проте ТаблоID писав і про інших чоловіків, яким свого часу вдавалося підкорити серце Іри.

Нагадаємо, навесні Білик зізналася, що вона - найщасливіша жінка, але не тому, що перебуває у стосунках, а навпаки.

До речі, ТаблоID запросив Ірину Білик на святкування нашого 20-річчя, яке відбудеться вже 10-го вересня.