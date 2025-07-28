Жарт про смажених колишніх і теплі полароїдні кадри: Білик завітала на шашлики до Зіброва
Співак Павло Зібров провів неділю 27-го липня в дуже теплій компанії: до нього в гості завітала подруга, співачка Ірина Білик.
Вони посмажили м'ясце та наробили фото, як удвох, так і з дружиною Павла Миколайовича, Мариною, дочкою Діаною та продюсеркою Нонною Кондрашовою.
У Instagram народний артист поділився й відео з Ірою коло мангалу.
"Тут будуть у нас курочка, реберця і шашлик", - анонсував Зібров.
"І пара моїх колишніх", - додала Білик.
Нагадаємо, із одним зі своїх колишніх, а саме з продюсером Юрієм Нікітіним Ірина якраз нещодавно зустрілася в Варшаві. Інший її відомий екс, хореограф Дмитро Коляденко не так давно шокував зізнанням, що після розставання з Білик у нього цілих 19 років не було сексу. ТаблоID писав і про інші гучні романи артистки.
"Я - найщасливіша жінка": Білик розказала, що відбувається в її особистому житті
"Це в нас сімейна традиція": Зібров про те, до якої економії привчив доньку і яку рису любить в ній найбільше
"На бензин вистачає": Зібров повідомив, що йому підняли пенсію, та похвалився самогонним апаратом за тисячу доларів
"Рости, пливи, плодися!": Зібров ефектно показав, хто тепер житиме в його ставку. Відео
"Це і є щастя": Зібров показав затишний вихідний із дочкою. Фото