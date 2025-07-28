Жарт про смажених колишніх і теплі полароїдні кадри: Білик завітала на шашлики до Зіброва

Марія Ткаченко - 28 липня, 11:45
Павло Зібров та Ірина Білик
Фото та відео з Instagram Зіброва

Співак Павло Зібров провів неділю 27-го липня в дуже теплій компанії: до нього в гості завітала подруга, співачка Ірина Білик.

Вони посмажили м'ясце та наробили фото, як удвох, так і з дружиною Павла Миколайовича, Мариною, дочкою Діаною та продюсеркою Нонною Кондрашовою.

Павло Зібров в інстаграм

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У Instagram народний артист поділився й відео з Ірою коло мангалу.

Ірина Білик

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На згадку про приємний день компанія наробила фото

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Родина Павла Зіброва

"Тут будуть у нас курочка, реберця і шашлик", - анонсував Зібров.

"І пара моїх колишніх", - додала Білик.

Нагадаємо, із одним зі своїх колишніх, а саме з продюсером Юрієм Нікітіним Ірина якраз нещодавно зустрілася в Варшаві. Інший її відомий екс, хореограф Дмитро Коляденко не так давно шокував зізнанням, що після розставання з Білик у нього цілих 19 років не було сексу. ТаблоID писав і про інші гучні романи артистки.

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Зібров білик
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