Жарт про смажених колишніх і теплі полароїдні кадри: Білик завітала на шашлики до Зіброва

Співак Павло Зібров провів неділю 27-го липня в дуже теплій компанії: до нього в гості завітала подруга, співачка Ірина Білик.

Вони посмажили м'ясце та наробили фото, як удвох, так і з дружиною Павла Миколайовича, Мариною, дочкою Діаною та продюсеркою Нонною Кондрашовою.

Зібров приймав гостей "на домашньому": в шортах та кроксах

У Instagram народний артист поділився й відео з Ірою коло мангалу.

Білик у Зібрових почастували як годиться

На згадку про приємний день компанія наробила фото

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"Тут будуть у нас курочка, реберця і шашлик", - анонсував Зібров.

"І пара моїх колишніх", - додала Білик.

Нагадаємо, із одним зі своїх колишніх, а саме з продюсером Юрієм Нікітіним Ірина якраз нещодавно зустрілася в Варшаві. Інший її відомий екс, хореограф Дмитро Коляденко не так давно шокував зізнанням, що після розставання з Білик у нього цілих 19 років не було сексу. ТаблоID писав і про інші гучні романи артистки.



