"Всім заважала": Бобул припустив, що Лорак вижили з українського шоубізу, та підтримав "трудягу" Данилка в мовному скандалі

Іво Бобул висловився з приводу Ані Лорак та Андрія Данилка Скрін із відео "Наодинці"

Співак Іво Бобул висловив свою підтримку артистові Андрію Данилку на тлі скандалу через виконання Вєркою Сердючкою пісень російською мовою.

А ще він припустив, що, роблячи свій вибір на користь Росії, співачка-запроданка Ані Лорак керувалася не фінансовими мотивами, а не мала іншого вибору, позаяк її "вижили" з українського шоубізнесу.

"Мені дуже жаль, що так сталося з нею. Вона дуже гарна співачка, дуже потужна", - сказав 72-річний народний артист України про Лорак у програмі "Наодинці".

Він не думає, що в випадку Кароліни справа була в грошах.

"Ні, там зовсім інше. Якщо заглибитися, чому вона поїхала, то є питання. Може, вона б і не поїхала, якби тут було по-іншому", - зазначив Бобул.

Цікаво, кому, на думку Іво Бобула, заважала на українській естраді Ані Лорак? Фото з Instagram Лорак

"Вона тут всім заважала, була дуже потужна. Куди їхати, якщо об тебе починають витирати ноги? Це така особистість. Це я відчував, я не кажу, що це правда, але я відчував, чому вона пішла. Тут тут щось було не так. Коли люди починають хаяти артистів, це не є добре. Артист може виправитись, може зрозуміти щось. А як просто ганьбити, то не є добре. Хай люди не ображаються на мене, але у вас і так вистачає проблем і без нас, артистів", - сказав він.

Іво Васильович вважає, що пересічні люди не повинні втручатися у творчість митців, а деякі пісні, як-от Сердюччині при перекладі на українську справді втрачають колоритність.

"Я Данилка дуже поважаю, бо ця людина зробила сама себе, так як і я. Він знайшов свою нішу, свою Вєрку Сердючку. Взагалі, коли він з'явився, було одразу зрозуміло, що це бомба, що це буде дуже гарний артист. Так і сталося. Я дуже його поважаю за його впевненість, за те, що він потужний", - заявив Бобул.

"Я би сказав так: не треба людям вмішуватися в мистецтво. Ми не є двір. Люди мають іншим займатися. Не треба слідкувати, що, як він співає. У нього репертуар такий, що якщо перекласти на українську мову, він втрачає багато колоритності, і це є правда. Він же співає не чужі пісні, це його пісні", - наголосив артист.

Артист вважає, що при перекладі на українську пісні Сердючки втрачають колоритність Фото з Instagram Сердючки

"Я гадаю, що це не є злочин якийсь. Що він робить для держави і для армії - оце треба думати. А яким він боком це заробляє, то вже інша справа. Він - трудяга, а трудяг мають поважати! Поважати трудяг і любити. Мова є мова, сьогодні так, завтра так... Не треба, щоб народ вмішувався в культуру. Ми не є стадо. Кожен артист є особистістю. І так, будемо казати по великому рахунку, в нас же є російськомовне населення? Є. А заборона є якась? Немає. Є якась бумага? Немає. Це просто хтось так сказав, що не треба. Ну і багато артистів просто зрозуміли, що треба зараз по-іншому. Але що робити, як у нього репертуар такий? Треба з розумінням до нього відноситися", - підсумував Бобул.

Водночас співак переконаний, що зрештою російська мова взагалі має зникнути в Україні. Але, на думку Бобула, рухатися до цього потрібно шляхом прийняття відповідних законів, а не "ламаючи через коліно".

Як відомо, Іво Бобул має на прикметі мінімум двох українських артисток, із якими хотів би записати дует.

Нагадаємо, в червні російські ЗМІ повідомили, що Ані Лорак, слідом за Таїсією Повалій і Юрієм Бардашем, отримала паспорт країни-агресорки.