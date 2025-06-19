Ані Лорак отримала російський паспорт - РосЗМІ
Співачка Ані Лорак отримала російське громадянство. Паспорт країни-агресорки 46-річній зрадниці видали 9-го червня.
Про це джерело з оточення виконавиці повідомило російській державній пропагандистській агенції "РИА Новости", пише Meduza.
Зазначається, що в документі співачка зберегла своє справжнє ім'я та прізвище - Кароліна Куєк.
Нагадаємо, про те, що Лорак вирішила змінити громадянство, стало відомо на початку минулого року. Після початку повномасштабного вторгнення вона продовжила жити і працювати в Росії, війну називала "конфліктом", заявляла, що Україна в її серці, але відхрещувалася від допомоги армії.
Як відомо, в 2023-му році Кароліна стала героїнею мемів про БпЛА, який "від її імені" атакував Москву.
Раніше російські паспорти вже встигли отримати інші зіркові запроданці: співачка Таїсія Повалій, продюсер Юрій Бардаш та, подейкували, телеведуча Регіна Тодоренко.
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