Ані Лорак отримала російський паспорт - РосЗМІ

Співачка Ані Лорак отримала російське громадянство. Паспорт країни-агресорки 46-річній зрадниці видали 9-го червня.

Про це джерело з оточення виконавиці повідомило російській державній пропагандистській агенції "РИА Новости", пише Meduza.

Зазначається, що в документі співачка зберегла своє справжнє ім'я та прізвище - Кароліна Куєк.

Ані Лорак тепер має російський паспорт

Нагадаємо, про те, що Лорак вирішила змінити громадянство, стало відомо на початку минулого року. Після початку повномасштабного вторгнення вона продовжила жити і працювати в Росії, війну називала "конфліктом", заявляла, що Україна в її серці, але відхрещувалася від допомоги армії.

Як відомо, в 2023-му році Кароліна стала героїнею мемів про БпЛА, який "від її імені" атакував Москву.

Раніше російські паспорти вже встигли отримати інші зіркові запроданці: співачка Таїсія Повалій, продюсер Юрій Бардаш та, подейкували, телеведуча Регіна Тодоренко.