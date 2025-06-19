Ані Лорак отримала російський паспорт - РосЗМІ

Марія Ткаченко - 19 червня, 14:19
Ані Лорак
Фото з Instagram Лорак

Співачка Ані Лорак отримала російське громадянство. Паспорт країни-агресорки 46-річній зрадниці видали 9-го червня.

Про це джерело з оточення виконавиці повідомило російській державній пропагандистській агенції "РИА Новости", пише Meduza.

Зазначається, що в документі співачка зберегла своє справжнє ім'я та прізвище - Кароліна Куєк.


Кароліна Куєк

Ані Лорак тепер має російський паспорт

Нагадаємо, про те, що Лорак вирішила змінити громадянство, стало відомо на початку минулого року. Після початку повномасштабного вторгнення вона продовжила жити і працювати в Росії, війну називала "конфліктом", заявляла, що Україна в її серці, але відхрещувалася від допомоги армії.

Як відомо, в 2023-му році Кароліна стала героїнею мемів про БпЛА, який "від її імені" атакував Москву. 

Раніше російські паспорти вже встигли отримати інші зіркові запроданці: співачка Таїсія Повалій, продюсер Юрій Бардаш та, подейкували, телеведуча Регіна Тодоренко

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