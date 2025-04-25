11-річні дочки Камалії у коктейльних сукнях і на підборах підтримали зіркову маму на премії YUNA. Фото

Карина Тімкова - 25 квітня, 09:45

Днями співачка Камалія виступила на 14-й церемонії Національної музичної премії YUNA-2025, переможців якої нещодавно було оголошено.

В рамках заходу знаменитість також вручила нагороди лауреатам, а допоміг їй у цьому її ексчоловік, пакистанський бізнесмен Мохаммад Захур, який є співзасновником премії.

Окрім цього 47-річна Камалія подарувала шанувальникам власний виступ на сцені. Підтримати свою маму прийшли її донечки Арабелла та Мірабелла.

Камалія разом з ексчоловіком прибула на премію YUNA

Колишнє подружжя вручало нагороди переможцям на YUNA-2025

Фото Instagram

Камалія показала ошатних доньок і колишнього чоловіка

11-річні нащадки співачки попозували зі своїм батьком в елегантних сукнях і на підборах

"Музика — це наша зброя світла, яка надихає, об’єднує й дає сили боротися далі", — зазначила зірка у своїй публікації.

Камалія в обтислому луці заспівала на премії

Для свого виступу виконавиця обрала блискучу жовту сукню з вирізами

Нагадаємо, подружжя розлучилось у 2023 році, але залишилося в дружніх стосунках. Батьки разом виховують дітей і часто проводять час разом. Для Арабелли і Мірабелли Камалія і Мохаммад організовують спільні розваги.

До речі, під час повномасштабного вторгнення дівчата живуть із татом у Британії, де навчаються. Але вони намагаються якнайчастіше відвідувати Україну. Якось співачка розповідала, що їхні діти насправді хочуть жити з мамою, але Захур вирішив інакше.

Читайте також:

"Не можу зараз побудувати нову сім'ю": Камалія зізналася, що після розлучення їй заборонив Захур

Камалія озвучила суму, в яку їм із Захуром обходиться навчання доньок у Лондоні

Камалія на тлі портрета Захура похвалилася квітами від секретного прихильника

Камалія діти зірок
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів