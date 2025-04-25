11-річні дочки Камалії у коктейльних сукнях і на підборах підтримали зіркову маму на премії YUNA. Фото

Днями співачка Камалія виступила на 14-й церемонії Національної музичної премії YUNA-2025, переможців якої нещодавно було оголошено.

В рамках заходу знаменитість також вручила нагороди лауреатам, а допоміг їй у цьому її ексчоловік, пакистанський бізнесмен Мохаммад Захур, який є співзасновником премії.

Окрім цього 47-річна Камалія подарувала шанувальникам власний виступ на сцені. Підтримати свою маму прийшли її донечки Арабелла та Мірабелла.

Колишнє подружжя вручало нагороди переможцям на YUNA-2025 Фото Instagram

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"Музика — це наша зброя світла, яка надихає, об’єднує й дає сили боротися далі", — зазначила зірка у своїй публікації.

Для свого виступу виконавиця обрала блискучу жовту сукню з вирізами

Нагадаємо, подружжя розлучилось у 2023 році, але залишилося в дружніх стосунках. Батьки разом виховують дітей і часто проводять час разом. Для Арабелли і Мірабелли Камалія і Мохаммад організовують спільні розваги.

До речі, під час повномасштабного вторгнення дівчата живуть із татом у Британії, де навчаються. Але вони намагаються якнайчастіше відвідувати Україну. Якось співачка розповідала, що їхні діти насправді хочуть жити з мамою, але Захур вирішив інакше.