"Ми не можемо змусити любити чужих дітей": Бужинська про те, чому старша донька з 12 років живе окремо від решти сім'ї

Співачка Катерина Бужинська, яка у другому шлюбі, з болгарським бізнесменом Дімітаром Стойчевим народила двійнят, Катерину і Дмитрика, пояснила, чому її старша донька Олена з 12 років із ними не живе.

Іще 46-річна зірка розказала в інтерв'ю Марічці Падалко, чому розпалися її стосунки з біологічним батьком Олени, хірургом Володимиром Ростуновим, який із донькою не спілкується.

Зі слів Катерини, їхній цивільний шлюб тривав п'ять років, і Володимир любив її більше, ніж вона його, і це дуже контрастувало зі ставленням до неї її першого чоловіка.

"Тому що ми, жінки, сучки. Ми не знаємо самі, що нам треба - чи аб'юзер, чи дуже хороший. Мені стало нецікаво. В першому шлюбі він гуляв, я була така вся така на кортизолі постійно, в стресі. А тут мені давали весь світ, мене любили, на руках носили, і мені вже стало нецікаво", - зізналася артистка.

Катерина дуже тепло відгукується про Володимира, називаючи його світлою людиною і прекрасним другом. Від батьківських прав на Олену чоловік, на прохання співачки, відмовився

Як пригадала Бужинська, все покотилося шкереберть після народження Олени. Пологи були передчасні і дуже важкі. Лікарям довелося рятувати і дитину, і породіллю. Повернувшись додому, Катерина зосередилася на доньці, і їй бракувало уваги та підтримки Володимира.

"Мені було дуже важко. Через те, що я хотіла, щоби він був зі мною постійно. А він десь пішов з друзями, я розумію, що йому теж треба було розслабитись, то він на роботі, то мені сказали, що хтось там з'явився... Я приревнувала, зробила скандал, почала сваритись з ним", - поділилася вона.

"Коли народжуються діти, в родинах це часто переламний момент, випробування, бо то було все добре, романтика, ми вдвох, сніданки, кохання, радість, відпочинки. А коли маленька дитина і є ще й проблеми, постійно ти живеш тільки дитиною, а чоловіка вже, можливо, і не помічаєш, то він теж був ображений. І я недопрацювала, але в мене тоді був лише материнський інстинкт, мені треба було рятувати Оленку", - пояснила співачка.

Бужинська з усіма дітьми. До речі, в самого Ростунова була інша версія тих подій. Свого часу чоловік заявляв, що Олену співачка насправді народила не від нього, а від депутата-мільйонера. Зі слів Катерини, згодом він перепросив її за це, мовляв, просто хотів помститися Фото з Instagram Бужинської

Зрештою пара розійшлася, і Олена, якій на той момент був рік, свого біологічного батька не знає. Була надія, що вона знайде його в особі Дімітара, але не так сталося, як гадалося.

"Вона, коли з'явився вже Дімітар, їй було років 6 чи 7, вона сказала: "Таточко, як добре, що ти знайшовся". Вона його прийняла, вона так його полюбила, вона одразу до нього пішла і його обійняла", - пригадала Катерина.

Дочка переїхала з Бужинською та вітчимом до Болгарії і деякий час жила там із ними. Та зрештою, коли в Катерини та Дімітара народилися спільні діти, дівчинка відчула, що їй там не місце.

Роман Бужинської зі Стойчевим розвивався стрімко: пара побралася вже через 3 місяці після знайомства Фото з Facebook Бужинської

"Звичайно, в моєму серці - завжди. А в його серці - не так. Ну, це ж зрозуміло. Ніхто не повинен, ми не можемо змусити любити чужих дітей. Але просто хоча б гарно відноситись. І вона просто побачила, що він любить більше Катю і Дмитрика, і все для них, і їй було боляче на це дивитись. Це було помітно. Тому що завжди в родинах - може, так не можна казати - більше люблять маленьких. І вона каже: "Мамо, я хочу в Україну, ти там частіше на гастролях, я буду там жити". "Я кажу: "Добре"", - розповіла Бужинська.

У 12 років Олена повернулася жити до України.

"Оленка всім була забезпечена. Вона знала, що мама на роботі. В нас в сім'ї мама хороша, а тато може покричати, проконтролювати, а мама повертається завжди з подарунками", - зазначила Катерина.

Дімітар із рідною дочкою Катрусею

Нагадаємо, зараз Олені 18. Після початку повномасштабного вторгнення дочка Бужинської перебралася до Німеччини, де за нею наглядали друзі співачки. Катерина розказувала, чим зараз займається її спадкоємиця.

Як відомо, Катрусі та Дмитрику в грудні виповниться 9 років. Бужинська вважає, що молодша донька - викапаний батько, а синок схожий на маму.