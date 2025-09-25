"Жодних покарань чи обмежень": Репяхова розповіла, як вони з Павліком виховують 4-річного сина

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, як відверто ділиться зі своєю аудиторією досвідом мами ненормотипової дитини, розказала про принципи, за якими вони з чоловіком виховують 4-річного сина Михайла.

Відповідаючи на запитання в сторіс, Катя підкреслила, що до хлопчика не застосовуються покарання та обмеження, а його непослух - це сигнал, що малюка щось турбує.

"Михасик зараз не робить нічого спеціально "на зло". Якщо він поводиться якось неспокійно або не слухається, то завжди є причина - або він чогось не може пояснити словами, або так проявляє свої емоції. Це для мене сигнал не карати, а зрозуміти, що його турбує", - поділилася жінка.

Михасик - первісток Катерини і четвертий нащадок для Віктора Павліка, в якого вже є й онуки

Як пояснила Катерина, Михайло ще не вміє хитрувати і маніпулювати, як це природно роблять у його віці нейротипові дітки.

"На цьому етапі ми не використовуємо жодних покарань чи обмежень. У нас є сімейні правила, яких Михасик дотримується, і з цим немає труднощів. Для нього будь-яка поведінка - це не спроба зробити щось на зло, а спосіб пізнати світ або висловити потреби. Наша мета - підтримувати його та допомагати розвиватися, а не карати", - підсумувала вона.

Павлік із дружиною ніколи не карають сина

До речі, 31-річна Репяхова, яка мріє народити від Віктора Франковича ще й доньку, передумала називати її Олександрою, на честь свекрухи. І оскільки 59-річний артист заветував улюблене жіноче ім'я дружини - Любов, вона підібрала інше - Стефанія.

Імовірно, колись у Михайла з'явиться сестричка Стефанія

Нагадаємо, в травні Репяхова і Павлік відзначити 5-річчя свого шлюбу. Нещодавно Катерина покепкувала з коментарів хейтерів стосовно її з чоловіком різниці в віці.



