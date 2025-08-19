Роману не сталося: інсайдери пояснили, що пішло не так у Трюдо із Кеті Перрі

У липні колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і американська співачка Кеті Перрі заінтригували широкий загал прогулянкою парком та вечерею на двох в монреальському ресторані. А ще тим, як 53-річний політик відривався на артистчиному концерті разом із донькою.

Одначе подейкують, іскра, яка проскочила між Джастіном та Кеті, так і не розжевріла у полум'я. Принаймні, поки.

Що пішло не так, пояснили інсайдери Daily Mail.

"Я точно знаю, що Джастін не був у захваті від того, що з'явилися фото (їх із Кеті). Це було перше побачення. Перше побачення! А ці фото з'явилися і це перетворилося на велику подію, чого йому, схоже, не хотілося", - зазначив один із них.

Джастін Трюдо в 2023-му році розлучився Фото з Instagram Трюдо

"Кеті, здається, це і близько так не зачепило, але він був занепокоєний. Це не відлякало його, нічого такого, але це було неідеально", - додав співрозмовник видання.

Джерело засумнівалося, чи був Трюдо готовий до того, що стосунки з попзіркою означають і постійну увагу папараці. Ймовірно, для політика це могло виявитися "занадто".

Наскільки стало відомо інсайдерові, деякий час Джастін та Кеті активно обмінювалися текстовими повідомленнями, але за декілька тижнів спілкування вщухло.

"Вона зайнята, він зайнятий. У них обох багато чого відбувається, і новизна пішла. Але в цьому нема жодного негативу. Вони просто більше не підтримують постійного спілкування. Це може змінитися, але наразі ось так. Все охололо", - розповів він.

Між Кеті та Джастіном роману (поки що) немає Фото з Instagram Перрі

"Вони не можуть сказати нічого поганого одне про одного, насправді я знаю, що вона дуже добре про нього відгукується", - підкреслило джерело.

Зі слів же іншого співрозмовника газети, 40-річна Кеті, зазвичай відверта зі своїми близькими друзями, розказала би їм, якби між нею та Джастіном було дещо більше за дружбу. Але такого наразі нема.

"Вона зараз не готова починати з ні з ким зустрічатися, їй потрібно продовжити зосереджуватися на зціленні від розставання з Орландо (Блумом)", - запевнив він.

"Чи може це змінитися? Звісно. Але м'ячик зараз на стороні Кеті - поки що жодних стосунків", - підсумувало джерело.

Нагадаємо, на початку липня представники Кеті Перрі та Орландо Блума підтвердили, що зірки більше не разом. Пара була заручена з 2019-го року та виховує спільну донечку.



