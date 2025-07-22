Принц Джордж Вельський святкує 12-річчя: палац привітав первістка Вільяма та Кейт новим фото
О 16:24 22-го червня 2013-го року британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон уперше стали батьками - на світ з'явився Джордж Александр Луї, який нині стоїть другим у черзі до престолу.
Із 12-річчям Його Високість привітали у Instagram палацу. Цікаво, що раніше фото дітей для таких постів робила сама принцеса Вельська, а от цьогоріч цю традицію вже вдруге порушено.
Як відомо, юний Джордж обожнює футбол і пісні Тейлор Свіфт, а ще кулінарію, яку мріє колись зробити своєю професією. Торік же хлопчик почав брати уроки пілотування.
Нагадаємо, подейкують, Вільяму та Кетрін скоро доведеться ухвалити дуже непросте рішення стосовно подальшого навчання старшого сина.
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