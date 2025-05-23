Княгиня Монако у вишуканому total black за $6 тисяч притулилася до чоловіка на заході "Формули 1". Фото

Князь Монако Альбер ІІ і його дружина, княгиня Шарлін відвідали прийом з нагоди 82-го Гран-прі Монако (гонка "Формули 1").

На захід у Княжий палац 47-річна Шарлін вдягнула легку чорну сорочку з блискучими вставками з бахромою, прямі шовкові брюки з кристалами в тон і класичні підбори. Лук, ціна якого складає понад шість тисяч доларів, завершували масивні сережки.

Її чоловік прибув на прийом у темному костюмі, білій сорочці та краватці з градієнтом. Разом монархи попозували на тлі автомобіля доля перегонів. Фотографія була опублікована в Instagram.

Князь і княгиня Монако частенько з'являються на публіці в ошатних луках Фото Michaël Alesi / Palais princier

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Раніше цього місяця княгиня показувалася в яскравій спідниці, а ще її зазнімкували у шкірянці. На нещодавньому Балу троянд Шарлін позувала у вишуканих смарагдах.

Нагадаємо, у подружжя є двоє 10-річних дітей-двійнят, Габріела та Жак, які недавно прийняли перше причастя.

Альбер ІІ вперше представив свою дружину у 2010-му, але ходять чутки, що їхній шлюб протокольний і вони не живуть разом. Також в князя є позашлюбні діти, які народилися до його одруження і не можуть мати права на трон.

Як відомо, Шарлін полюбляє купляти дорогий одяг, про що свідчить таємна бухгалтерія родини, через яку вони втрапили у скандал.