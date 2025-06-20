"Випалює простір нах*й": Мішина поміркувала про небезпеку ненависті
Акторка Ксенія Мішина поділилася зі своєю аудиторією роздумами про те, яку небезпеку для суспільства становить ненависть.
Вона написала про це в Insta-сторіс.
"Як ви вважаєте, популяризація ненависті - це вихід? Як на мене, це отрута. Яд, який непомітно перетворює суспільство на арену, де всі проти всіх. І ми самі годуємо цього монстра щодня: в коментарях, у шерінгах, у відео. Помічали?", - поцікавилася вона.
"Знаєте, що найстрашніше? Ненависть продається. Вона клікабельна, вірусна й вигідна. Це інструмент керування. Мною, тобою, суспільством. Але ще вона руйнівна", - написала акторка.
На думку Мішиної, навіть за тих страшних обставин, за яких вже котрий рік поспіль живуть українці, ненависть може бути реакцією, але не повинна бути шляхом.
"Це об'єднання на мить. Союз проти когось, а не заради чогось. І він не довгостроковий, бо щойно зникає зовнішній ворог, люди спрямовують зуби одне на одного. У цьому й пастка ненависті. І це вже очевидно", - наголосила Ксюша.
"Щастя, сенси, цінності, психічне здоров'я будуються на +. Усе, що на іншому боці - просто випалює простір нах*й", - резюмувала вона.
Нагадаємо, якось зірка вже ділилася своїми думками стосовно хейту, з якими стикається. А ще Мішина переконана, що і провина тих, хто вижив, і цькування тих, кому пощастило більше - мають загальну математику.
Як відомо, Ксенія вміє черпати мотивацію навіть в образах, як-от колись у випадку, коли їй натякнули на її глупство.
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