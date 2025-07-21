Калкін із коханою в образах діснеївських мишей засвітилися на зірковій рейв-вечірці

Маколей Калкін та Бренда Сонг вбралися мультперсонажами для вечірки відомої акторки Фото з Instagram Калкіна

Американська акторка Біллі Лурд, відома за серіалами "Королеви крику" та "Американська історія жахів", влаштувала днями вечірку з нагоди свого 33-річчя. Її тему було визначено як "Дісней-рейв", і гостей відповідно попросили вбратися персонажами мультфільмів. Їх довго вмовляти не довелося.

Свої луки для свята Біллі, зокрема, продемонстрували у Instagram актор Маколей Калкін та його цивільна дружина Бренда Сонг. У них були парні образи - Міккі та Мінні Маусів.

"Яка чудова вечірка. І який чудовий привід, щоби Бренда одяглася рейверкою 90-х. Я зацінив цю вечірку майже так само, як зацінив вбрання Бренди", - зізнався зірка "Сам удома".

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Бренда, яка виховує разом із Маколеєм двох синів, теж зазначила, що їй неймовірно сподобалася тема свята.

Ось така Мінні Сонг. Або Бренда Маус Фото з Instagram Сонг

Сама Біллі Лурд, дочка легендарної "принцеси Леї" Керрі Фішер на вечірці була вбрана феєю Дінь-Дінь - у зеленій сукні та з крилятами Фото з Instagram Лурд

Акторка у свій день народження забажала "дісней-рейву"

Біллі "казково" зустріла свої 33

Цікаво, що цим фото поділилася в себе у Instagram і Бренда Сонг, але обрізала з нього "Белль"

Племінниця Джулії Робертс, актриса Емма Робертс була Пітером Пеном Фото з Instagram Робертс

Нагадаємо, в червні в Калкіна та Сонг була восьма річниця стосунків. Нещодавно парочка дала рідкісне спільне інтерв'ю, попозувавши у кумедній "побутовій" фотосесії.

Як відомо, шалену популярність Маколаєві принесла роль Кевіна в культовій комедії "Сам удома", але зрештою це мало не занапастило його життя. ТаблоID розказував про нього та інших дітей-акторів, яким довелося пройти випробування славою в ніжному віці.