Калкін із коханою в образах діснеївських мишей засвітилися на зірковій рейв-вечірці
Американська акторка Біллі Лурд, відома за серіалами "Королеви крику" та "Американська історія жахів", влаштувала днями вечірку з нагоди свого 33-річчя. Її тему було визначено як "Дісней-рейв", і гостей відповідно попросили вбратися персонажами мультфільмів. Їх довго вмовляти не довелося.
Свої луки для свята Біллі, зокрема, продемонстрували у Instagram актор Маколей Калкін та його цивільна дружина Бренда Сонг. У них були парні образи - Міккі та Мінні Маусів.
"Яка чудова вечірка. І який чудовий привід, щоби Бренда одяглася рейверкою 90-х. Я зацінив цю вечірку майже так само, як зацінив вбрання Бренди", - зізнався зірка "Сам удома".
Бренда, яка виховує разом із Маколеєм двох синів, теж зазначила, що їй неймовірно сподобалася тема свята.
Нагадаємо, в червні в Калкіна та Сонг була восьма річниця стосунків. Нещодавно парочка дала рідкісне спільне інтерв'ю, попозувавши у кумедній "побутовій" фотосесії.
Як відомо, шалену популярність Маколаєві принесла роль Кевіна в культовій комедії "Сам удома", але зрештою це мало не занапастило його життя. ТаблоID розказував про нього та інших дітей-акторів, яким довелося пройти випробування славою в ніжному віці.
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