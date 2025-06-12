"Більше пофігізму": Надія Матвєєва про зміни самосприйняття в 50+ і які здорові ритуали змінили її життя
Телеведуча та коучиня Надія Матвєєва поміркувала про те, яке значення деякі люди вкладають в вислів "старіти красиво", як вона сприймає власні зовнішні зміни і які ритуали помагають їй триматися в ресурсі.
Ці теми обговорювалися на YouTube-каналі гінекологині Людмили Шупенюк.
Зі слів 56-річної Надії, осудливі коментарі в соцмережах, мовляв, "старіти треба красиво", їй зазвичай пишуть у відповідь на контент певного типу.
"Мені пишуть такі коментарі зазвичай під такими відео, де я роблю щось, наприклад, танцюю, стрибаю, роблю те, що комусь здається не за віком", - зазначила вона.
Як помітила Матвєєва, з віком вона стала ставитися до себе поблажливіше. Зокрема, як заявила телеведуча, вона інколи може "посадити пляму і не боятися, ходити в рваних колготках".
"Я можу. І от наскільки зараз це для мене простіше, от більше пофігізму", - зізналася зірка.
Найважливіші здорові ритуали супроводжують Надію майже все її життя.
"От я не пам'ятаю, коли я дізналася, що пити воду і оце "водний баланс" - це важливо, і в мене з'явилася звичка пити зранку воду, починати ранок з води. Це здається очевидним, але коли я дізнаюся, скільки людей, жінок просто забуває про це...", - зазначила вона.
"І друге, що стало моїм ритуалом - це ходити. Я просто не пам'ятаю, коли я почала робити це свідомо, але я знаю, що для мене ходити - це не просто іти з однієї точки в іншу. Це для мене медитація, це для мене дихання, це для мене думати, заспокоювати думки, вирішувати проблеми, останнім часом і працювати, тому що я і коучсесії, і робочі зуми - все роблю на вулиці, я просто позиціонуюся як коуч, який ходить", - поділилася Матвєєва.
Як похвалилася Матвєєва, цієї весни вона подолала пішки цілих 280 кілометрів паломницьким шляхом Каміно де Сантьяго.
"Напевно, це ритуал, який змінив моє життя, тому що я не знаю, якою б я була, якби я не пила, скільки себе пам'ятаю, воду зранку і потім протягом дня, і не ходила постійно. І тут на підтримку оцій моїй звичці, яка сама сформувалася, прийшли лікарі, які зараз що в один голос кажуть? З лікуванням разом прописують ходьбу. От зараз це просто норма життя стала з віком", - наголосила вона.
Надія пояснила, як вона ставиться до вікових зовнішніх змін.
"Звичайно, якщо порівнювати дитяче, юнацьке і тіло людини, яка вже так близька до землі, як я, то різниця є, вона очевидна", - з посміхом відзначила вона.
"Я от просто думаю: як це попало нам в голову? Оцей природний процес, який якимось чином закарбувався у всіх людей, що це якось погано?.. Сказати, що я собі більше подобаюся зі зморшками, я не можу... Але, з іншого боку, я от просто з собою розмовляю: це процес, який не можна скасувати, це природний процес, і те, що з ним пов'язано, це стереотипи", - сказала вона.
Матвєєва вважає, що, як є така можливість, варто користуватися вміннями сучасної косметології, щоби виглядати краще. Але, передусім, любити себе.
"Оця любов, сприйняття - я це собі вкладаю в голову і одночасно роблю те, що можу, тим, що маю, там, де я є. І будь, що буде. Отак", - підсумувала вона.
Нагадаємо, раніше Надія розповідала, які б'юті-процедури робить та чи є в неї якісь власні лайфхаки у догляді. А ще Матвєєва називала цифру своєї максимальної ваги.
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