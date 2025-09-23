Наречена Роналду в шортиках і топі похизувалася рельєфним пресом. Фото
Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, Джорджина Родрігес не приховує, що обожнює смачно попоїсти, але і старанно "відробляє" це в спортзалі.
31-річна кралечка, вбрана в топ і шортики, заселфилася для Insta-сторіс, продемонструвавши свій прес.
Як відомо, в серпні Кріштіану, який разом із Джорджиною виховує п'ятьох дітей, двоє з яких є її біологічними нащадками, нарешті офіційно покликав кохану заміж.
Нагадаємо, в нещодавньому інтерв'ю Родрігес зізналася, що їй найбільше подобається в нареченому. Раніше Джорджина зізнавалася, чим їй довелося пожертвувати заради стосунків із чоловіком - зіркою спорту.
