Наречена Роналду в шортиках і топі похизувалася рельєфним пресом. Фото

Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, Джорджина Родрігес не приховує, що обожнює смачно попоїсти, але і старанно "відробляє" це в спортзалі.

31-річна кралечка, вбрана в топ і шортики, заселфилася для Insta-сторіс, продемонструвавши свій прес.

Джорджина і Кріштіану інколи тренуються разом

Як відомо, в серпні Кріштіану, який разом із Джорджиною виховує п'ятьох дітей, двоє з яких є її біологічними нащадками, нарешті офіційно покликав кохану заміж.

Нагадаємо, в нещодавньому інтерв'ю Родрігес зізналася, що їй найбільше подобається в нареченому. Раніше Джорджина зізнавалася, чим їй довелося пожертвувати заради стосунків із чоловіком - зіркою спорту.