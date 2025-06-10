Наречена Роналду в обтислій сукні похвалилася нагородою коханого на Лізі націй. Фото

Наречена капітана саудівського клубу "Ан-Наср" і збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес привітала коханого з перемогою його команди у Лізі націй.

У своєму Instagram обраниця спортсмена опублікувала фото, на якому разом із Кріштіану тримала головний трофей турніру. Також знаменитість закарбувала спогади з самого матчу в компанії їхніх дітей.

"Чемпіони! Вітаємо команду", — підписала вона публікацію.

Джорджина похвалилася нагородою нареченого Фото instagram

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Як відомо, зіркова парочка зустрічається з 2016 року, але поки не одружена. Кріштіану і його кохана виховують п'ять дітей: 14-річного Кріштіану-молодшого і 8-річних Матео і Еву, народжених сурогатною мамою.

У них також є дві спільні дочки: 7,5-річна Алана й 3-річна Белла, яка мала народитися з братиком, але він трагічно загинув.

Сім'я обожнює їздити на спільний відпочинок та влаштовувати милі святкування нащадкам. А нещодавно Роналду взяв особисте інтерв'ю у Родрігес для арабського глянцю.