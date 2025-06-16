"Який батько, такий і син": Роналду разом з 14-річним первістком посвітили м'язистими тілами у спортзалі. Фото

Карина Тімкова - 16 червня, 11:50

Капітан саудівського клубу "Ан-Наср" і збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду потішив фанатів свіжим контентом зі своїм первістком, 14-річним Кріштіану-молодшим.

В Instagram зірковий спортсмен опублікував знімок, зроблений після тренування, на якому разом із сином позував у шортах, демонструючи свою фізичну підготовку та м'язи.

"Який батько, такий і син", — підписав фото 40-річний футболіст.

Кріштіану Роналду з сином посвітили м'язами у спортзалі

Кріштіану старший і молодший похвалилися спортивними фігурами у спортзалі

Фото instagram

Кріштіану Роналду з сином попозували у залі, показуючи спортивне тіло

Деякі шанувальники написали, що юнак вже виглядає вищим за батька

Нагадаємо, зі своєю нареченою, моделлю Джорджиною Родрігес Роналду також виховує 8-річних Матео і Еву, народжених сурогатною мамою. Днями родина мило вітала двійнят з днем народження. А також двох спільних дітей: 7,5-річну Алану й 3-річну Беллу, яка мала народитися з братиком, але він трагічно загинув.

Знаменита сім'я обожнює проводити час разом і організовувати спільні розваги під час подорожей. До речі, нащадки Кріштіану підтримували його під час важливого матчу на Лізі націй.

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