Продюсер, "роман" з Владом Ямою і загадковий Валентин: чоловіки Наталії Могилевської

Особисте життя Наталії Могилевської завжди було достатньо насиченим, а плітки так і кружляли навколо співачки. 49-річній Могилевській приписували численні романи, від танцівника Влада Ями до шефкухара Ектора Хіменеса-Браво. А також частенько подейкувати, що артистка вагітна.

ТаблоID вирішив зібрати усі відомі стосунки Наталії Могилевської, а також розібратися - чи були ж ті чутки про інтрижки справжніми. Все найцікавіше - далі в матеріалі.

Олександр Ягольник

На початку своєї співочої кар'єри Наталія Могилевська співпрацювала з продюсером Олександром Ягольником. Спочатку їх поєднувала робота і творчість - Ягольник писав для Наталії пісні, а от згодом з'явилися і романтичні почуття.

З творчості зародилося кохання

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Співачка і продюсер навіть планували одружитися, але в момент освідчення між парою виник конфлікт на фінансову тему. Продюсеру не сподобалася відповідь Могилевської, тож заручини зірвалися. А дорогою додому Ягольник ще й викинув обручку в озеро.

"Вона заробила за 2 місяці, ну, як Рінат Ахметов, грубо кажучи. Тому я і кажу, що "ми ж робили все разом, Наташа, а ділитися коли?" - скаржився Ягольник.

Після того пара розійшлася, а Ягольник й досі не може полишити тему своєї екскоханої.

Отак стосунки і закінчилися Фото ТаблоID

Так, між ними розгорівся скандал, котрий ледь не дійшов до судових тяжб.

Окрім романів, Наталії частенько приписували вагітності. В черговий раз до того, що Могилевська при надії, додалися плітки про те, що тато дитини...Ектор Хіменес-Браво.

Ця новина не оминула пильного Олександра Ягольника і він виклав свою думку у пості на Facebook. Спочатку продюсер радо вітав ексдівчину, а от потім видав, що йому так не пощастило, як Хіменесу-Браво, адже артистка у стосунках із ним зробила аборт.

"І найголовніше, що з ним дитину Наташа вирішила зберегти. Мені не так пощастило, напевно, свого часу в цьому питанні, і через її аборт 10 років тому я ледь не звів рахунки з життям", - розповів ЗМІ Ягольник.

А до того всього ще й "злив" інтимне фото Могилевської.

Ягольник не пропускав жодної можливості похайпувати на Наталії Фото з Facebook

Хоч Олександр і до того хайпував на артистці, проте цього разу вона вирішила не мовчати і оголосила, що подає на нього у суд за брехню.

Прибрати пост з коментарем Ягольник вирішив лише після того, як його батько попросив про це.

Після скандалу Олександр не полишив говорити про Наталю Могилевську. То він у 2018 році міркував як співачка, нащадок гетьмана Могили (справжнє прізвище артистки), може не співати українською. То вітав її з усиновленням дітей і міркував на тему материнства.

У той час Наталія Могилевська частіше ігнорувала коментарі Ягольника.

Дмитро Чалий

Після скандальних стосунків із Олександром Ягольником Наталія Могилевська зустріла бізнесмена Дмитра Чалого. Їхній роман розвився швидко, тож коли бізнесмен освідчився Наталії - вона сказала "так". Пара зіграла весілля у 2004 році, а урочиста церемонія пройшла у Маріїнському палаці. Вже наступного дня закохані вирушили до Парижа, щоб провести там медовий місяць.

Пара не приховувала кохання Фото Viva!

"Повернувшись з весільної подорожі, ми застали Помаранчеву революцію. Світ розрубало на дві частини - на "синіх" і "помаранчевих". На думку деяких людей, я опинилася не на тому боці. Я зазнала на собі неприхованої агресії, на мою адресу кричали страшні речі", - розказувала артистка, котра на той момент стала на бік Віктора Януковича.

Могилевська дуже хотіла дитину від Чалого, але через пережитий стрес та тиск цього не сталося.

У шлюбі Наталії Могилевської і Дмитро Чалого почали зʼявлятися проблеми Фото Viva!

Потроху стосунки Наталії і Дмитра почали псуватися. Співачка зізнавалася, що їй не вистачало підтримки чоловіка. Врешті пара розлучилася, не проживши і року разом. Цікаво, що пізніше Могилевська казала, що не визнає той свій шлюб і не вважає його справжнім.

Єгор Долінін

Бізнесмен Єгор Долінін і Наталія Могилевська познайомилися на вечірці. Між ними завʼязалася розмова, а вже через годину вони поцілувалися. На другий-третій день знайомства Єгор і Наталія гайнули відпочивати в Емірати.

"Зняли номер, гуляли і годинами розмовляли, говорили просто без угаву! Кожен розповідав про своє життя в усіх подробицях: що і коли було, що любимо, а що ні, чого хочемо. І з кожним днем закохувалися одне в одного все більше і більше", - пригадувала Могилевська.

Наталія і Єгор закохалися з першого погляду Фото з сайту Точка.нет

Повернувшись до Києва, Єгор винайняв квартиру на сусідній вулиці від Наталії. Долінін розривався між двома підприємствами, трьома дочками і новими стосунками. Тому спіймавши момент, коли бізнесмен у відʼїзді, Наталія зняла двоповерхову квартиру і усе підготувала для їхнього з Єгором і його дочками сімейного життя. Василіса, Варвара і Вероніка добре сприйняли Могилевську.

Врешті, щільні графіки та кар'єри Наталії і Єгора почали давати побічні ефекти у їхніх стосунках. Особливо ображався бізнесмен та скаржився, що шоубізнес артистки всюди і він не має відчуття дому, адже у квартирі цілодобово знаходяться члени команди зірки.

Врешті Долінін перебрався у сусідню квартиру, якомога далі від шоубізу.

Наталія Могилевська, Єгор Долінін і дві дочки бізнесмена Фото з сайту Viva!

Пара була разом 5 років, постійно розходилася і сходилася, через ревнощі бізнесмена і трудоголізм артистки.

Врешті Могилевська і Долінін розійшлися, при цьому зберегли дружні стосунки.

"Єгор був найкращим чоловіком у моєму житті. Я досі вважаю, що він ідеальний чоловік у всіх відношеннях, хороший керівник бізнесу, спортивний, молодий, розумний, розвивається, постійно читає нову літературу. Та жінка, яка опиниться поруч з ним, - буде нескінченно щаслива", - зізнавалася після завершення стосунків Наталія.

За пару місяців після розриву, Долінін одружився з Аліною Муриченко.

Чутки про роман з Владом Ямою

Свої стосунки з Єгором Долініним продюсерці вдавалося приховувати усі 5 років. Через це різноманітні ЗМІ тільки те й робили, що приписували Могилевській численні романи.

Ще у стосунках з бізнесменом артистка взяла участь у "Танцях з зірками", де її партнером став Влад Яма. На сцені між учасниками летіли іскри, що помітили фани і ЗМІ. Плітки про роман між Ямою і Могилевським не забарилися, що негативно впливало на тодішні стосунки артистки із Долініним.

Підігрівали плітки і пісні Наталії Могилевської, присвячені танцям.

Артисти натанцювали купу пліток Фото 1+1

"Практично всі мої пісні були присвячені конкретним подіям, закоханостям і розставанням... Я захопилася танцями – з'явився хіт "Я танцевала". А десять років тому, коли я виступала з Владом Ямою, ми зняли кліп "Я сама выбирала этот танец". Тому майже всі мої роботи автобіографічні, оскільки дуже важко відокремити себе від того образу, який я сама створюю і продюсую", - ділилася артистка.

По факту, танцюрист і співачка не коментували тоді плітки про їхній роман на танцювальному шоу. Лише у 2017 році Могилевська розставила усі крапки над і.

"У нас ніколи нічого з Владом не було. Нічого не було такого, через що мені було б соромно дивитися в очі дружині Влада Ями", - наголосила Могилевська.

Вірогідно, усе це був піар Фото з сайту Viva!

З ким тільки не приписували романи Могилевській. І з переможцем "Шансу" Петром Дмитриченком, і з суддею "Танців з зірками" Раду Поклітару, з котрим Наталія цілувалася публічно. Ну і звісно ж вищезгаданим Ектором Хіменесом-Браво, від котрого співачка була "вагітна" і навіть "зняла" з ним будинок в Канаді, щоб там народити первістка.

Загадковий Валентин

Поки фани міркували: з ким же Наталія Могилевська у стосунках, виявилося, що співачка 10 років була самотньою.

Навесні 2022 року продюсерка розсекретила, що удочерила двох дівчат - 13-річну Мішель та 5-річну Софію. Тоді продюсерці почали закидати, що це все для піару.

Обличчя дітей Наталія Могилевська спеціально не демонструє, аби дівчата мали спокійне життя без зайвої уваги. Артистка ділилася труднощами, через котрі діти пройшли, а також тим, що виховує справжніх леді.

Колеги і друзі Могилевської довго тримали у секреті донечок зірки Фото з Instagram

Окрім появи омріяних дітей, у артистки з'явився і коханий чоловік. Відомо, що його звуть Валентин. Наталія познайомилася з ним на початку війни, коли займалася вивезенням біженців і своєї вагітної сестри. Валентин не військовий, проте "має зброю" і довгий час жив у Америці. Також він старший за продюсерку і "дуже красивий".

Валентин уникає публічності, а його особистість Могилевська пообіцяла розкрити після перемоги. Утім, чоловік все ж з'явився у кліпі Наталії, у котрому співачка висловлює свої теплі почуття до нього.

Щастя любить тишу Скріншот з відео

Нагадаємо, ТаблоID розповідав про чоловіків продюсерки Олени Мозгової, в особистому житті котрої були і ранній шлюб, і бандитські пристрасті, і абʼюз.