Кульки, квіти та листівки: Могилевська в шортах показала, як дочка і коханий вітали її з 50-річчям. Відео

Карина Тімкова - 4 серпня, 17:30

Співачка Наталія Могилевська, яка 2-го серпня відзначила своє 50-річчя, похвалилася привітаннями від родини.

В Instagram зірка опублікувала моменти зі святкового дня, показавшися разом зі своєю дочкою, 5-річною Софією та коханим Валентином. 13-річну Мішель, первістка виконавиці, не було видно на відео, але вона навряд чи пропустила мамину вечірку. Спеціально для іменинниці будинок був прикрашений кольоровими кульками.

""У мене День народження кожен день". І вчора не стало винятком. Дякую рідним за цей настрій і любов. Дякую всім за привітання", — підписала вона допис.

Наталія Могилевська показала, як дочка вітала її з 50-річчям

Молодша дитина артистки мило привітала її теплими словами 

Кадр з instagram

Наталія Могилевська замилувала привітаннями від родини на 50-річчя

Музикантка у шортах похвалилася святково прикрашеною кімнатою

Наталія Могилевська засвітилася з коханим на своєму 50-річчі

Обранець знаменитості також засвітився в її святковому відео, правда тільки зі спини

Наталія Могилевська посвітила ніжками поруч із коханим

Наталія обрала грайливий лук для вечірки, який оголював ноги

Наталія Могилевська показала, як коханий прикрасив дім на її 50-річчя

Рожеві кульки прикрашали стелю у вітальні

Наталія Могилевська з донечкою погралася кульками на своєму 50-річчі

Чимало декорацій були у морському стилі: мушлі, медузи і рибки

Наталія Могилевська показалася з букетом квітів на своєму 50-річчі

Без квітів вона теж не залишилася

Наталія Могилевська замилувала привітаннями від дочки на своє 50-річчя

Софійка написала, якою бачить свою мамусю

Наталія Могилевська показала, як святкувала своє 50-річчя з родиною

Забагато листівочок на день народження не буває

До речі, в день свого 50-річчя вихованиця показала ефектну фотосесію біля басейну. А нещодавно вона демонструвала результати схуднення у бікіні.

Нагадаємо, за Валентина Могилевська поки не вийшла заміж, але вважає неправильним довго жити без шлюбу. Обранець зірки є непублічною людиною, але одного разу засвітився в кліпі коханої. А ще чоловік тішить співачку букетами квітів у ліжку.

Для своїх прийомних доньок Наталія створює комфортне дитинство і щасливі спогади. Вона також підтримує дівчаток у їхніх рішеннях, а вдома у них є мила сімейна традиція.

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