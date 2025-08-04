Кульки, квіти та листівки: Могилевська в шортах показала, як дочка і коханий вітали її з 50-річчям. Відео

Співачка Наталія Могилевська, яка 2-го серпня відзначила своє 50-річчя, похвалилася привітаннями від родини.

В Instagram зірка опублікувала моменти зі святкового дня, показавшися разом зі своєю дочкою, 5-річною Софією та коханим Валентином. 13-річну Мішель, первістка виконавиці, не було видно на відео, але вона навряд чи пропустила мамину вечірку. Спеціально для іменинниці будинок був прикрашений кольоровими кульками.

""У мене День народження кожен день". І вчора не стало винятком. Дякую рідним за цей настрій і любов. Дякую всім за привітання", — підписала вона допис.

Молодша дитина артистки мило привітала її теплими словами Кадр з instagram

Музикантка у шортах похвалилася святково прикрашеною кімнатою

Обранець знаменитості також засвітився в її святковому відео, правда тільки зі спини

Наталія обрала грайливий лук для вечірки, який оголював ноги

Рожеві кульки прикрашали стелю у вітальні

Чимало декорацій були у морському стилі: мушлі, медузи і рибки

Без квітів вона теж не залишилася

Софійка написала, якою бачить свою мамусю

Забагато листівочок на день народження не буває

До речі, в день свого 50-річчя вихованиця показала ефектну фотосесію біля басейну. А нещодавно вона демонструвала результати схуднення у бікіні.

Нагадаємо, за Валентина Могилевська поки не вийшла заміж, але вважає неправильним довго жити без шлюбу. Обранець зірки є непублічною людиною, але одного разу засвітився в кліпі коханої. А ще чоловік тішить співачку букетами квітів у ліжку.

Для своїх прийомних доньок Наталія створює комфортне дитинство і щасливі спогади. Вона також підтримує дівчаток у їхніх рішеннях, а вдома у них є мила сімейна традиція.