Кульки, квіти та листівки: Могилевська в шортах показала, як дочка і коханий вітали її з 50-річчям. Відео
Співачка Наталія Могилевська, яка 2-го серпня відзначила своє 50-річчя, похвалилася привітаннями від родини.
В Instagram зірка опублікувала моменти зі святкового дня, показавшися разом зі своєю дочкою, 5-річною Софією та коханим Валентином. 13-річну Мішель, первістка виконавиці, не було видно на відео, але вона навряд чи пропустила мамину вечірку. Спеціально для іменинниці будинок був прикрашений кольоровими кульками.
""У мене День народження кожен день". І вчора не стало винятком. Дякую рідним за цей настрій і любов. Дякую всім за привітання", — підписала вона допис.
До речі, в день свого 50-річчя вихованиця показала ефектну фотосесію біля басейну. А нещодавно вона демонструвала результати схуднення у бікіні.
Нагадаємо, за Валентина Могилевська поки не вийшла заміж, але вважає неправильним довго жити без шлюбу. Обранець зірки є непублічною людиною, але одного разу засвітився в кліпі коханої. А ще чоловік тішить співачку букетами квітів у ліжку.
Для своїх прийомних доньок Наталія створює комфортне дитинство і щасливі спогади. Вона також підтримує дівчаток у їхніх рішеннях, а вдома у них є мила сімейна традиція.